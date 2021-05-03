Tam kapanmada eczaneler açık mı, kaça kadar açık? Hafta içi sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

Tam kapanma sürecinde eczane çalışma saatleri ile ilgili sorgulamalar sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "tam kapanma" genelgesinde açık ve kapalı kurumlar yer alıyor. Haftanın ilk gününde ilaç ve medikal ürün hizmetlerini karşılamak için eczaneye gitmek isteyen vatandaşlar ise eczaneler açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt arıyor. Yayınlanan genelgede eczanelerin ne zaman açılıp ne zaman kapandığı kaça kadar açık kaldığı gibi bilgiler bulunuyor. Buna göre; Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?