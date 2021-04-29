Tam kapanmada eczaneler açık mı, kapalı mı? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

TAM KAPANMADA ECZANELER AÇIK MI?

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında eczanelerin de olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, tam kapanmada eczaneler açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken eczane çalışanlarının muaf olacağı biliniyor.

TAM KAPANMADA ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

Poliklinikler, sağlık ocakları ve eczanelerin son durumu için İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelge takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi yayınlandı. Genelgeye göre; Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler muaf olacak.