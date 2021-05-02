Tam kapanmada emekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

2020 yılının Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. En son kabine toplantısının ardından 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yurt genelinde tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağı duyurulmuş ve geçtiğimiz Perşembe günü başlatılmıştı. Tam kapanma sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı genelge yayımlaması sonrasında kamuoyundan en fazla gelen sorulara yanıt verilen bir bilgilendirme metni yayımladı. Merak edilen Tam kapanmada emekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi? sorusuyla araştırılan konuya ilişkin de önemli açıklamalarda bulunuldu. Tam kapanmada emekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.