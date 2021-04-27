Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tam kapanmada fabrikalar çalışacak mı, kapalı mı olacak? Sokağa çıkma yasağında fabrikalar kapanacak mı, açık mı?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 11:50

Tam kapanmada fabrikalar çalışacak mı, kapalı mı olacak? Sokağa çıkma yasağında , açık mı?

Tam kapanma sürecine geçilecek olması ile birlikte birçok konu da merak edilmeye başlandı. Bunların başında, , çalışacak mı sorusu geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararların ardından fabrikaları da kapsayan İçişleri Bakanlığı genelgesi gece saatlerinde yayımlandı. Böylelikle, 17 gün tam kapanmada , kapalı mı ve çalışacak mı konuları netlik kazandı. İşte, fabrikalar kapanacak mı konusuyla ilgili gelişmeler

Tam kapanmada fabrikalar çalışacak mı, kapalı mı olacak? Sokağa çıkma yasağında fabrikalar kapanacak mı, açık mı?

Artan vaka sayısının akabinde tam kapanma sürecine geçilme kararı alındı. 17 gün sürecek olan tam kapanma, 29 Nisan akşamı başlayacak. Bu noktada, tam kapanmaya dair detaylar da merak konusu oldu. Bunların başında, tam kapanmada , çalışacak mı konusu geliyor. İşçi ve işverenler, 17 gün tam kapanma sokağa çıkma yasağında fabrikalar çalışacak mı, açık mı sorusuyla sürece dair bilgi edinmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile fabrikalar kapanacak mı, çalışacak mı durumu netlik kazandı.

Tam kapanmada fabrikalar çalışacak mı, kapalı mı olacak? Sokağa çıkma yasağında fabrikalar kapanacak mı, açık mı?

FABRİKALAR KAPANACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı kabine toplantısı kararları ve tam kapanma ilanının ardınadn İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ve seyahat başta olmak üzere tüm ayrıntıları içeren genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Bakanlığı yayınladığı son dakika genelgesinde yer alan maddelere uymayanlar yaptırım ve ceza kapsamına girecek. Kontrollü normalleşme ve kısmi kapanma sürecinde genelge maddelerinin istismar edildiği noktalarda ise 'Bu kez olmayacak' uyarısı geldi. İşte genelgeden son dakika ayrıntıları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tam kapanmada fabrikalar çalışacak mı, kapalı mı olacak? Sokağa çıkma yasağında fabrikalar kapanacak mı, açık mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Tam kapanmada fabrikalar çalışacak mı, kapalı mı olacak? Sokağa çıkma yasağında fabrikalar kapanacak mı, açık mı?

KAPALI OLACAK İŞLETMELER

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

Tam kapanmada fabrikalar çalışacak mı, kapalı mı olacak? Sokağa çıkma yasağında fabrikalar kapanacak mı, açık mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.

SON DAKİKA