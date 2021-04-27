Tam kapanmada fabrikalar çalışacak mı, kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında fabrikalar kapanacak mı yoksa açık mı?

Artan vaka sayısının akabinde tam kapanma sürecine geçilme kararı alındı. 17 gün sürecek olan tam kapanma, 29 Nisan akşamı başlayacak. Bu noktada, tam kapanmaya dair detaylar da merak konusu oldu. Bunların başında, tam kapanmada fabrikalar kapanacak mı, çalışacak mı konusu geliyor. İşçi ve işverenler, 17 gün tam kapanma sokağa çıkma yasağında fabrikalar çalışacak mı, açık mı sorusuyla sürece dair bilgi edinmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile fabrikalar kapanacak mı, çalışacak mı durumu netlik kazandı.