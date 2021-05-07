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Haberler Yaşam Tam kapanmada fırınlar açık mı, çalışma saatleri nasıl? Fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 17:16

, çalışma saatleri nasıl? , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Yurtta iki hafta sürecek olan tam kapanma devam ederken gündemdeki yerini koruyor. Ramazan ayı içerisinde olduğumuz şu dönemde en fazla unlu mamül satışı yapan yerler sorgulanırken fırınlar açık mı, çalışma saatleri nasıl, saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. tam kapanma genelgesine göre sokağa çıkma yasağında açık ve kapalı kurumlar belli olurken fırınların çalışma durumu da belli oldu. Bu kapsamda; , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? , çalışma saatleri nasıl?

Tam kapanmada fırınlar açık mı, çalışma saatleri nasıl? Fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

ile ilgili sorgulamalar tam kapanma boyunca devam ediyor. Koronavirüs salgını döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağı günlerinde olan fırınlar açık mı, kaçta kapanıyor soruları sık sorulanlar arasında yerini almaya devam ediyor. tarafından yayımlanan genelgede açık ve kapalı olacak işletmeler belirlendi. Buna göre; , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? , çalışma saatleri nasıl?

Tam kapanmada fırınlar açık mı, çalışma saatleri nasıl? Fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

FIRINLAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Mübarek ramazan ayı tam kapanma sokağa çıkma yasağı devam ederken merak ediliyor. 17 Mayıs sabah 05.00'a kadar devam edecek olan 17 günlük sokağa çıkma yasağı süresince açık olacak olan işletme ve iş yerleri tarafından yayımlana genelge ile duyurulurken fırın çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

FIRINLAR AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

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Tam kapanmada fırınlar açık mı, çalışma saatleri nasıl? Fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

TAM KAPANMADA FIRINLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

TAM KAPANMADA KİMLER YASAKTAN MUAF

Tam kapanmadan kimler muaf olduğu sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından milyonların gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve burada çalışanlar ile farklı sektör çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacak. Vatandaşlar araç kullanmadan ikametlerine yakın yerlerden alışveriş yapabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF OLACAK?

, 81 İl Valiliğine "Tam kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

- Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve PTT çalışanları.

- Hastaneler, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar.

- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışını yapan iş yerleri ile buralarda çalışanlar.

- Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar.- Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar.

- Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre gibi ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve çalışanları.

- Oteller ve konaklama yerleri ile çalışanları.

- Sokak hayvanlarını besleyenler, hayvan barınakları, çiftlikleri, bakım merkezlerinin görevlileri, gönüllü çalışanları ve Hayvan Besleme Grubu üyeleri

- İkametinin önüyle sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya çıkanlar.

- Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları.

- Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar.

- Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları.

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