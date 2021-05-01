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Giriş Tarihi: 01.05.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 11:47

Tam kapanmada fırınlar bugün açık mı? Sokağa çıkma yasağında , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Hafta sonunun gelmesiyle beraber tam kapanma sokağa çıkma yasağı devam ederken merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan tam kapanma tedbirleri konulu genelge kapsamında , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Yasak sürecinde belli saatlerde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebileceği biliniyor. Yayınlanan genelgede , kaça kadar açık sorusu yanıt bulurken sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi de duyuruldu. İşte fırın çalışma saatleri 2021

Tam kapanmada fırınlar bugün açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

ile ilgili araştırmalar sabahın ilk ışıklarından itibaren başladı. Vakalardaki rekor seviyedeki artışın önüne geçebilmek amacıyla gerçekleştirilecek olan 17 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanırken sorusuna yanıt aranıyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap gibi işletmeler ise 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor. Ramazan ayında en çok merak edilen işletmeler ise fırınların çalışma durumu oluyor. Buna göre; Bugün fırınlar açık mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Tam kapanmada fırınlar bugün açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

Koronavirüs salgıyla mücadele kapsamında çoğu işletme kapatılırken fırınların açık olup olmadığı merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde alınan tam kapanmada fırınlar açık olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında açık olan iş yerleri ve kısıtlamadan muaf olacaklar tek tek duyuruldu. Böylelikle fırın işletmecileri ve çalışanları kısıtlamadan muaf tutuluyor.

TAM KAPANMADA FIRINLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

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Tam kapanmada fırınlar bugün açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI?

Unlu mamül satışçısı ve ekmek almak isteyen vatandaşlar tarafından fırınların çalışma saatleri araştırılıyor. Yasak sürecinde belli saatlerde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre şu an da olduğu gibi tam kapanma sürecinde de fırınlar açık olacak.

FIRINLAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Tam kapanmada fırınlar bugün açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Tam kapanmada fırınlar bugün açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı am Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nde şu ayrıntılar yer aldı;

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli

olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve buralarda çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

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