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Giriş Tarihi: 30.04.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 09:37

Tam kapanmada , bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında doktor ve olanlar muaf mı, gidebilir mi?

Tam kapanmanın başlaması ile beraber sağlık ocakları ve sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Bilindiği üzere, 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanırken sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu. Peki, tam kapanmada sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında hastane ve doktor randevuları ne olacak, hastaneye gidilmesi serbest mi? Detaylar haberimizde.

Tam kapanmada hastaneler açık mı, bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında doktor ve hastane randevusu olanlar muaf mı, gidebilir mi?

29 Nisan itibarı ile başladı. İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile beraber birçok detay da netleşti. Sağlık ocakları, eczaneler ve , kapalı mı sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Öyle ki, doktor ve hastanede randevusu olanlar hastane randevuları ne olacak konusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İçişleri'nin genelgesinde sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler açıklandı. Peki, tam kapanmada sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı? Hastane ve doktor randevusuna gitmek serbest mi? İşte, o detaylar...

Tam kapanmada hastaneler açık mı, bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında doktor ve hastane randevusu olanlar muaf mı, gidebilir mi?

TAM KAPANMADA ECZANELER VE HASTANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada kısıtlamalardan muaf olan meslek gruplarına yer verildi. Buna göre;

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Tam kapanmada hastaneler açık mı, bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında doktor ve hastane randevusu olanlar muaf mı, gidebilir mi?
  • Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,
  • Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,
  • Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
Tam kapanmada hastaneler açık mı, bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında doktor ve hastane randevusu olanlar muaf mı, gidebilir mi?

HASTANE RANDEVULARI NE OLACAK?

Buna göre, tam kapanmada kamu ve özel sağlık kuruluşları, , veterinerler ve hayvan hastaneleri açık olacak.

olanlar da randevularını göstermek şartı ile hastanelere gidebilecek.

Tam kapanmada hastaneler açık mı, bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında doktor ve hastane randevusu olanlar muaf mı, gidebilir mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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