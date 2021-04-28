Tam kapanmada havalimanlarındaki, otogarlardaki ve tren garlarındaki dükkanlar açık olacak mı?

En son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunurken İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanmaya ilişkin genelge yayınlandı. Bu kapsamda; merak edilen her sorunun yanıtı genelge ile yanıtlanmış oldu. Bunlar arasında; "Kısıtlama süresince havalimanları, otogarlar ve tren garlarında bulunan işletmeler açık olacak mıdır?" sorusu da yer aldı. Bu kapsamda; "Tam kapanmada havalimanlarındaki, otogarlardaki ve tren garlarındaki dükkanlar açık olacak mı?" İşte yanıtı!