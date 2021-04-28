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Giriş Tarihi: 28.04.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 09:34

Tam kapanmada havalimanlarındaki, otogarlardaki ve tren garlarındaki dükkanlar açık olacak mı?

En son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunurken tarafından tam kapanmaya ilişkin genelge yayınlandı. Bu kapsamda; merak edilen her sorunun yanıtı genelge ile yanıtlanmış oldu. Bunlar arasında; "Kısıtlama süresince havalimanları, otogarlar ve tren garlarında bulunan işletmeler açık olacak mıdır?" sorusu da yer aldı. Bu kapsamda; "Tam kapanmada havalimanlarındaki, otogarlardaki ve tren garlarındaki dükkanlar açık olacak mı?" İşte yanıtı!

Tam kapanmada havalimanlarındaki, otogarlardaki ve tren garlarındaki dükkanlar açık olacak mı?

Kabine Toplantısı'nın ardından 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00 ile 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05:00 aralığında uygulaması yapılacağı Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Bu kapsamda; vatandaşların merak ettikleri sorulara yönelik genelge ise tarafından yayınlandı. Bu tarihler aralığında yaşanacak olan kesintisiz sokağa çıkma yasağı nedeniyle belli başlı konular merak ediliyor. Bunlar arasında; "Kısıtlama süresince havalimanları, otogarlar ve tren garlarında bulunan işletmeler açık olacak mıdır?" sorusu da yer aldı. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile merak edilen sorunun yanıtı!

Tam kapanmada havalimanlarındaki, otogarlardaki ve tren garlarındaki dükkanlar açık olacak mı?

KISITLAMA SÜRECİNDE HAVALİMANLARI, OTOGARLAR VE TREN GARLARINDA BULUNAN İŞLETMELER AÇIK OLACAK MIDIR?

Havalimanı, gar, liman, terminal gibi yerlerde bulunan iş yerleri, kendi sektörleri için belirlenen genel kurallara tabidirler.

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Tam kapanmada havalimanlarındaki, otogarlardaki ve tren garlarındaki dükkanlar açık olacak mı?

Bu kapsamda belirli koşullara ve sürelere tabi olarak açık olabilecek olan yeme-içme yeri, market gibi yerler, belirlenen süre ve koşullara uymak kaydıyla açık olabilecekler, diğer iş yerleri ise kapalı olacaklardır.

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