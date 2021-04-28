Tam kapanmada işçilere ve çalışanlara yasak var mı? İnşaat işçileri, tekstil işçileri, fabrika işçileri sokağa çıkma yasağında çalışabilir mi?

Tam kapanmada çalışanlara yasak var mı konusu, 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının getirilmesinin ardından merak konusu oldu. 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında Türkyie genelinde tam kapanma uygulanacak. Bu noktada, birçok detay da araştırılıyor. Bunların başında, tam kapanmada işçilere ve çalışanlara yasak var mı sorusu geliyor. Zira, inşaat işçisi, tekstil işçisi ve fabrika işçisi olan milyonlarca vatandaş, sokağa çıkma yasağından muaf olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile inşaat işçisi, tekstil işçisi ve fabrika işçisi yasak muaf mı, sokağa çıkma yasağında çalışabilir mi konusu yanıt buldu! İşte, detaylar...