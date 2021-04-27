En son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma-sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kesintisiz sokağa çıkma yasağının uygulanacak olması nedeniyle yasaktan muaf olan kişiler ve kurumlar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Öte yandan tam kapanmada işe gidilir mi sorusu da gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından "Tam Kapanma Genelgesi" de yayınlanmıştı. Bu kapsamda; tam kapanmada işe gidilir mi, kimler çalışabilir? Tam kapanmada nereler açık, sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte sürece dair detaylar…