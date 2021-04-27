Tam kapanmada işe gidilir mi, kimler çalışabilir? Tam kapanmada nereler açık, sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

Başkan Erdoğan, son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Artan vaka sayılarının önüne geçilebilmesi için belirtilen süre zarfında tam kapanma yani kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili genelge de yayınlandı. Genelgeye göre; sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler ve kurumlar da belli oldu. Buna göre; tam kapanmada işe gidilir mi? Tam kapanmada nereler açık nereler kapalı? İşte genelge ile sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler!