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Haberler Yaşam Tam kapanmada işe gidilir mi, kimler çalışabilir? Tam kapanmada nereler açık, sokağa çıkma yasağından kimler muaf?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 10:37

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En son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında -sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kesintisiz sokağa çıkma yasağının uygulanacak olması nedeniyle yasaktan muaf olan kişiler ve kurumlar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Öte yandan sorusu da gündeme geldi. tarafından "Tam Kapanma Genelgesi" de yayınlanmıştı. Bu kapsamda; tam kapanmada işe gidilir mi, kimler çalışabilir? , sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte sürece dair detaylar…

Tam kapanmada işe gidilir mi, kimler çalışabilir? Tam kapanmada nereler açık, sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

Başkan Erdoğan, son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Artan vaka sayılarının önüne geçilebilmesi için belirtilen süre zarfında yani kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu kapsamda; tarafından konu ile ilgili genelge de yayınlandı. Genelgeye göre; sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler ve kurumlar da belli oldu. Buna göre; ? nereler kapalı? İşte genelge ile sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler!

Tam kapanmada işe gidilir mi, kimler çalışabilir? Tam kapanmada nereler açık, sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

TAM KAPANMADA İŞ YERLERİ AÇIK MI? İŞE GİDİLİR Mİ?

Kısıtlama süresince temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak.

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Tam kapanmada işe gidilir mi, kimler çalışabilir? Tam kapanmada nereler açık, sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

TAM KAPANMADA İŞE GİDİLİR Mİ, KİMLER ÇALIŞIR, İŞ YERLERİ KAPANACAK MI, AÇIK MI?

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

Tam kapanmada işe gidilir mi, kimler çalışabilir? Tam kapanmada nereler açık, sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

Tam kapanmada işe gidilir mi, kimler çalışabilir? Tam kapanmada nereler açık, sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve buralarda çalışanlar,

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