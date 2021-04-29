Tam kapanmada noterler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında PTT, noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

TAM KAPANMADA NOTERLER AÇIK MI?

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında noterlerin de olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, tam kapanmada noterler açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken noter çalışanlarının muaf olacağı biliniyor.

TAM KAPANMADA PTT VE NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını aktardı.

Cin, yaptığı açıklamada, "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NOTERLER AÇIK MI?

Vatandaşların noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini de kullanabileceğini hatırlatan Cin, bu süreçte çalışma saatlerinin, daha önce belirlendiği üzere 10.00-16.00 olacağını aktardı.