Tam kapanmada noterler açık mı? Sokağa çıkma yasağında PTT, noterler çalışıyor mu?

TAM KAPANMADA PTT AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri yasaktan muaf olacaktır.
TAM KAPANMADA NOTER PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
19 Nisan 2020 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar olan tam kapanma sürecinde uygulanacak yasaklarda PTT hizmet verebilecek. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer verilen sokağa çıkma yasağından muaf kişiler listesinde PTT çalışanlarının da 17 günlük tam kapanmada sokağa çıkma yasağından muaf oldukları yer alıyor.
www.ptt.gov.tr internet adresinde bulunan https://enyakinptt.ptt.gov.tr/Enyakinptt/ linkinden PTT iş yerlerinin iletişim bilgilerini ve çalışma saatlerini öğrenebilirsiniz.
Nöbetçi noter uygulamasında 81 ilde noterler hizmet verecekler.
Noter 10.00-16.00 saatleri arasında çalışacak.