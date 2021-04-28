Tam kapanma sürecine geçilirken otellerin çalışma durumu merak ediliyor. Artan vaka sayısını kontrol altına alabilmek için yeni koronavirüs tedbirleri duyurulurken oteller kapandı mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Daha önceden otel rezervasyonu yapan vatandaşlar ile işletme sahipleri konuya yönelik detaylı bilgi araştırmasına çıktı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kurum ve kuruluşlar duyuruldu. Yayınlanan genelge ile oteller ve konaklama tesisleri içinde kısıtlama kararı geldi. Buna göre; Oteller kapandı mı? Tam kapanmada oteller açık mı, çalışıyor mu? İşte otellerin son durumu