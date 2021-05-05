Tam kapanmada Pazarlar açık mı, pazar yerleri ne zaman açılacak? Pazarlar ne zaman ve hangi gün açık olacak?

PAZARLAR AÇIK MI, PAZAR YERLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine Pazar Yerleri Genelgesi gönderilirken pazarların çalışma durumu merak edildi. Yayınlanan genelge kapsamında pazarların 8-15 Mayıs tarihleri arasında açık olacağı duyuruldu. Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek, (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek.

PAZARLARDA HANGİ ÜRÜNLER SATILABİLECEK?

Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek, (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek.

Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Valilik/Kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak.