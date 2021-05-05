Tam kapanmada Pazarlar açık mı, pazar yerleri ne zaman açılacak? Pazarlar ne zaman ve hangi gün açık olacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında pazarların çalışma durumu binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağında manav, bakkal, kasap, market gibi işletmeler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere belirli saat aralığında hizmet veriyor. 17 günü kapsayan tam kapanma döneminde ise Pazar yerlerinin çalışma saatleri merak edilirken tam kapanmada pazarlar açık mı, ne zaman ve hangi gün açık olacak sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak yayınlanan genelgede sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olabileceği duyuruldu. Bu kapsamda; Pazarlar açık mı, pazar yerleri ne zaman açılacak? Tam kapanmada pazarlar ne zaman ve hangi gün açık olacak?