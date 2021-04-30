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Giriş Tarihi: 29.04.2021 14:55 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 07:09

Tam kapanmada PTT ve , kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında PTT, noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ülkemizde iki hafta sürecek olan tam kapanma kararı sonrasında gündeme geldi. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 17 günlük tam kapanma sürecine girdiğini duyururken sokağa çıkma yasağında noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap gibi işletmeler ise 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Yayınlanan genelge ile , PTT çalışıyor mu sorusu yanıt bulurken açık kurumlar listesi de duyuruldu.

Tam kapanmada PTT ve noterler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında PTT, noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

ile ilgili son değişiklikler milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Artan vaka sayısını kontrol altına almak amacıyla tam kapanma sürecine geçildiğini duyurulurken PTT ve sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri genelgesine göre, hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan Perşembe gününden itibaren tam kapanma süreci başlayacak. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik gerektiren durumlarda ihtiyaç duyulan noterlerin çalışma durumu ise merak konusu oluyor. , PTT çalışıyor mu? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Tam kapanmada PTT ve noterler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında PTT, noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

TAM KAPANMADA NOTERLER AÇIK MI?

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında noterlerin de olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, tam kapanmada noterler açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken noter çalışanlarının muaf olacağı biliniyor.

TAM KAPANMADA PTT VE NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını aktardı.

Cin, yaptığı açıklamada, "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NOTERLER AÇIK MI?

Vatandaşların noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini de kullanabileceğini hatırlatan Cin, bu süreçte çalışma saatlerinin, daha önce belirlendiği üzere 10.00-16.00 olacağını aktardı.

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Tam kapanmada PTT ve noterler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında PTT, noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

TAM KAPANMADA PTT AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri yasaktan muaf olacaktır.

TAM KAPANMADA NOTER PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

19 Nisan 2020 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar olan tam kapanma sürecinde uygulanacak yasaklarda PTT hizmet verebilecek. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer verilen sokağa çıkma yasağından muaf kişiler listesinde PTT çalışanlarının da 17 günlük tam kapanmada sokağa çıkma yasağından muaf oldukları yer alıyor.

www.ptt.gov.tr internet adresinde bulunan https://enyakinptt.ptt.gov.tr/Enyakinptt/ linkinden PTT iş yerlerinin iletişim bilgilerini ve çalışma saatlerini öğrenebilirsiniz.

Nöbetçi noter uygulamasında 81 ilde noterler hizmet verecekler.

Noter 10.00-16.00 saatleri arasında çalışacak.

Tam kapanmada PTT ve noterler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında PTT, noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Tam kapanmada PTT ve noterler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında PTT, noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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