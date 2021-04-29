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Haberler Yaşam Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında sağlık ocağı açık mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 12:25

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Yurt genelinde ilan edilen tam kapanma kararı sonrasında sağlık ocağı çalışma saatleri gündeme geldi. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 17 günlük tam kapanma sürecine girdiğini duyururken sokağa çıkma yasağında sağlık ocakları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap gibi işletmeler ise 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Yayınlanan genelge ile sorusu yanıt bulurken açık kurumlar listesi de duyuruldu.

Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında sağlık ocağı açık mı, çalışıyor mu?

Sağlık ocağı çalışma saatleri ile ilgili son değişiklikler milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Artan vaka sayısını kontrol altına almak amacıyla tam kapanma sürecine geçildiğini duyurulurken sağlık ocağı açık mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri genelgesine göre, hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan Perşembe gününden itibaren tam kapanma süreci başlayacak. Acil sağlık hizmeti almasını gerektiren durumlarda gidilen sağlık ocaklarının çalışma durumu ise merak konusu oluyor. ? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında sağlık ocakları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında sağlık ocağı açık mı, çalışıyor mu?

TAM KAPANMADA SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında sağlık ocaklarının da olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, tam kapanmada sağlık ocakları açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken sağlık ocağı çalışanlarının muaf olacağı biliniyor.

TAM KAPANMADA POLİKLİNİKLER, HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Vatandaşların acil sağlık hizmeti almasını gerektiren durumlarda müraacat edebilmeleri için tüm hastanelerin Acil Servis bölümü 7/24 faaliyette olacak. Ancak acil olmayan sağlık hizmetleri için nasıl bir yol izlenilmesi gerektiğini bilmeyen vatandaşlar, tam kapanmada poliklinikler açık mı sorusuna cevap bulmak istiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sağlık kuruluşları yasaktan muaf tutulacak.

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Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında sağlık ocağı açık mı, çalışıyor mu?

Poliklinikler, sağlık ocakları ve dişçilerin son durumu için İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelge takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi yayınlandı. Genelgeye göre; Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler muaf olacak.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Hastanelerde ameliyatlar devam edecek. Poliklinik hizmetlerinin nasıl olacağına ise süreçte karar verilecek.

Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında sağlık ocağı açık mı, çalışıyor mu?
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