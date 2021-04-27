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Haberler Yaşam Tam kapanmada sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapanacak mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında hastane randevusu olanlar gidebilir mi?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 12:47 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 12:52

Tam kapanmada , ve açık mı, kapanacak mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında hastane randevusu olanlar gidebilir mi?

Tam kapanma kararı ile beraber , ve açık mı sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanırken sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu. Peki, tam kapanmada sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı olacak? Sokağa çıkma yasağında hastane randevuları ne olacak, hastaneye gidilir mi? Detaylar haberimizde.

Tam kapanmada sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapanacak mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında hastane randevusu olanlar gidebilir mi?

Son dakika haberleri... Türkiye, 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmaya geçecek. İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınlanırken birçok detay da netleşti. Tam kapanma kararı ile beraber , ve açık mı, kapanacak mı sorusu yoğun olarak araştırılıyordu. Öyle ki, randevusu olanlar hastane randevuları ne olacak konusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyordu. İçişleri'nin genelgesinde sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler açıklandı. Peki, tam kapanmada sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı? İşte, o detaylar...

Tam kapanmada sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapanacak mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında hastane randevusu olanlar gidebilir mi?

TAM KAPANMADA ECZANELER VE HASTANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 29 Nisan İLA 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada kısıtlamalardan muaf olan meslek gruplarına yer verildi. Buna göre;

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Tam kapanmada sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapanacak mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında hastane randevusu olanlar gidebilir mi?
  • Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,
  • Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,
  • Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
Tam kapanmada sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapanacak mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında hastane randevusu olanlar gidebilir mi?

HASTANE RANDEVULARI NE OLACAK?

Buna göre, tam kapanmada kamu ve özel sağlık kuruluşları, , veterinerler ve hayvan hastaneleri açık olacak.

Hastane randevusu olanlar da randevularını göstermek şartı ile hastanelere gidebilecek.

Tam kapanmada sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapanacak mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında hastane randevusu olanlar gidebilir mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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