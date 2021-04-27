Tam kapanmada sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapanacak mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında hastane randevusu olanlar gidebilir mi?

Son dakika haberleri... Türkiye, 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmaya geçecek. İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınlanırken birçok detay da netleşti. Tam kapanma kararı ile beraber sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapanacak mı sorusu yoğun olarak araştırılıyordu. Öyle ki, randevusu olanlar hastane randevuları ne olacak konusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyordu. İçişleri'nin genelgesinde sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler açıklandı. Peki, tam kapanmada sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı? İşte, o detaylar...