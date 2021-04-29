Tam kapanmada semt pazarları açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında semt pazarları kurulacak mı?

TAM KAPANMADA SEMT PAZARLARI AÇIK MI?

Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında semt pazarlarının de olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, tam kapanmada semt pazarları kapalı olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken semt pazarlarında çalışanlar muaf olmayacak.

İçişleri Bakanlığının aldığı karara göre, semt pazarları 17 günlük sürede kapalı olacak. Tam kapanma 29 Nisan'da başlayacak, bu nedenle salı ve çarşamba günleri kurulan halk pazarları açık olacak.