Tam kapanmada toplu taşıma çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında otobüsler, metrolar, vapurlar, minibüsler ve metrobüslerin ilk ve son seferi saat kaçta?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak genel sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, toplu taşıma seferlerinde düzenleme yaptı.

Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorundaki vatandaşların mağdur olmaması için 29 Nisan 2021 itibari ile İETT seferleri cumartesi tarifesine göre yapılacak. Yolcu yoğunluğuna göre sabah ve akşam seferleri sıklaştırılacak.

"GÜÇLENDİRİLMİŞ CUMARTESİ" TARİFESİ

İETT, 17 gün boyunca "Güçlendirilmiş Cumartesi" sefer tarifesine göre çalışacak. Seferler sabah 04.30 ile gece 00.25 arasında yapılacak.

Sabah ve akşam yoğun saatlerde takviye seferler düzenlenecek. Yolcu verilerinin düzenli olarak takip edileceği kısıtlama boyunca, ihtiyaç duyulan hatlara gerekli eklemeler veya çıkarmalar yapılarak planlar revize edilecek.

Olası yoğunlukları azaltmak için İETT yeterli miktarda araç ve şoförü garajlarda hazır bulunduracak.