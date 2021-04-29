Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tam kapanmada toplu taşıma olacak mı? Yasakta toplu taşıma (metro, otobüs, marmaray, metrobüs) çalışıyor mu? İETT çalışma saatleri 2021!
Giriş Tarihi: 29.04.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 14:08

Tam kapanmada toplu taşıma olacak mı? Yasakta toplu taşıma (metro, otobüs, marmaray, metrobüs) çalışıyor mu? İETT çalışma saatleri 2021!

Bu akşam başlayan 17 günlük tam kapanmada toplu taşıma olacak mı? sorusu tüm ülkenin gündeminde. Milyonlarca vatandaş "Yasakta toplu taşıma (metro, otobüs, marmaray metrobüs) çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Çalışma izin belgesi olan ve sokağa çıkma yasağında çalışan vatandaşlar toplu ulaşım saatlerini araştırıyor. İşte tam kapanmada metro, metrobüs, Marmaray ve İETT çalışma saatleri 2021!

Tam kapanmada toplu taşıma olacak mı? Yasakta toplu taşıma metro, otobüs, marmaray, metrobüs çalışıyor mu? İETT çalışma saatleri 2021!

29 Nisan-17 Mayıs arası ülke genelinde tam kapanma kararı alındı. Bu süre zarfında çalışma izin belgesi bulunan vatandaşlar işe gitmeye devam edecek. Tam kapanmada toplu taşıma olacak mı? sorusu da bu nedenle araştırılıyor. İşe giderken toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar "Yasakta toplu taşıma (metro, otobüs, marmaray, metrobüs) çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. , yasaklarda gibi sorular yasakta dışarı çıkma izni bulunanların merak ettikleri arasında yer alıyor. Toplu taşıma araçları ilk sefer ve son sefer saatleri açıklandı. İşte tam kapanmada İETT çalışma saatleri 2021.

Tam kapanmada toplu taşıma olacak mı? Yasakta toplu taşıma metro, otobüs, marmaray, metrobüs çalışıyor mu? İETT çalışma saatleri 2021!

YASAKTA OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Tam kapanmada otobüs saatlerinde herhangi bir düzenleme yapılmadı. Yasak süresince otobüs hatları aynı saatlerde hizmet verecek. İlerleyen günlerde bir düzenlemeye gidilmesi halinde güncel veriler haberimizde yer alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tam kapanmada toplu taşıma olacak mı? Yasakta toplu taşıma metro, otobüs, marmaray, metrobüs çalışıyor mu? İETT çalışma saatleri 2021!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MİNİBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Toplu ulaşım araçlarında zorunlu olarak çalışan şoförler yasaktan muaf kişiler arasında yer alıyor. Bu sebeple tam kapanmada minibüsler de çalışacak. Minibüslerin çalışma saatleri de ilerleyen günlerde güncellenecek.

Tam kapanmada toplu taşıma olacak mı? Yasakta toplu taşıma metro, otobüs, marmaray, metrobüs çalışıyor mu? İETT çalışma saatleri 2021!

İSTANBUL'DA METROLAR ÇALIŞACAK MI?

Kısıtlama sürecinde zorunlu görevleri sebebiyle çalışmak zorunda olan vatandaşların mağdur olmaması için tam kapanma sürecinde metro çalışma saatleri düzenlendi. Aşağıda listelenen hatlarda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferler sona erecektir. Yapılan düzenlemeler günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacak.

KISITLAMA SÜRESİNCE HİZMET VERECEK HATLAR:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

KISITLAMA SÜRESİNCE HİZMET VERMEYECEK HATLAR:

Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlar hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarda işletme başlayacaktır.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında işletme yapılmayacaktır.

Tam kapanmada toplu taşıma olacak mı? Yasakta toplu taşıma metro, otobüs, marmaray, metrobüs çalışıyor mu? İETT çalışma saatleri 2021!

YASAKLARDA METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

Metrobüs çalışma saatlerinde de henüz bir değişiklik söz konusu değil. Ancak sefer sayılarının yolcu sayısına göre değerlendirilerek azaltılacağı öngörülüyor.

SON DAKİKA