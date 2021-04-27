Tam kapanmada uçuşlar iptal edilecek mi? Uçak yolculuğu yasaktan muaf mı? Önceden alınmış uçak biletleri ile ilgili karar!

2 haftalık kısmi kapanma sürecinde vaka sayılarında beklenen düşüşün olmaması sonucu dünkü Kabine Toplantısı'nda tam kapanma kararı alındı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanmanın kapsamını izah ederek önemli açıklamalarda bulundu. Ancak uçuşu olan ve önceden uçak bileti bulunan vatandaşlar, "Tam kapanmada uçuşlar iptal edilecek mi? Uçak yolculuğu yasaktan muaf mı tutulacak?" gibi sorulara yanıt aradı. İşte önceden alınmış uçak biletleri ile ilgili kararlar ve son gelişmeler.