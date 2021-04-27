Tam kapanmada uçuşlar iptal edilecek mi? Uçak yolculuğu yasaktan muaf mı? Önceden alınmış uçak biletleri ile ilgili karar!

Tam kapanma kararlarının ardından yurt dışı ve yurt içi uçuş planı bulunan pek çok vatandaş uçuşlarla ilgili son durumu "Tam kapanmada uçuşlar iptal edilecek mi?" sorusuyla araştırıyor. Birçok vatandaş uçak biletinin yanmaması için önceden alınmış uçak biletleri ile ilgili karar ve açıklamaları takip ediyor. Uçak yolculuğu yasaktan muaf mı?