Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
11:16
'Tandır cinayeti'nde flaş gelişme! Ağebeyi ve eski eşini öldürmüştü: Bakanlık harekete geçti
Son dakika haberi... Kayseri'de, ağabeyi Mehmet Turhan (55) ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eski eşi Firdevs Öztürk'ü (52) iple boğarak öldürüp, cesetlerini tandıra gömdüğü suçlamasıyla 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Yusuf Turhan (55) hakkında, kız kardeşi Havva Turhan'ı (19) da 34 yıl önce öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, müdahil olmak için talepte bulundu.