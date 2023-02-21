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Taner Savut’un cenazesi nasıl karıştı? Fenerbahçeli eski oyuncu açıkladı: Orada büyük bir kavga olmuş!
Giriş Tarihi: 21.02.2023 17:26
Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
17:34
Taner Savut’un cenazesi nasıl karıştı? Fenerbahçeli eski oyuncu açıkladı: Orada büyük bir kavga olmuş!
Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un cenazesini Adanalı bir aile almıştı. Gerçek ise DNA sonucuyla ortaya çıkmıştı. Peki cenaze nasıl karıştı? Taner Savut'un yakın arkadaşı olan Fenerbahçeli eski oyuncu Fevzi Layic, acı olayın detaylarını sabah.com.tr'ye anlattı.