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Haberler Yaşam Taner Savut’un cenazesi nasıl karıştı? Fenerbahçeli eski oyuncu açıkladı: Orada büyük bir kavga olmuş!
Giriş Tarihi: 21.02.2023 17:26 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 17:34

Taner Savut’un cenazesi nasıl karıştı? Fenerbahçeli eski oyuncu açıkladı: Orada büyük bir kavga olmuş!

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un cenazesini Adanalı bir aile almıştı. Gerçek ise DNA sonucuyla ortaya çıkmıştı. Peki cenaze nasıl karıştı? Taner Savut'un yakın arkadaşı olan Fenerbahçeli eski oyuncu Fevzi Layic, acı olayın detaylarını sabah.com.tr'ye anlattı.

SABAH İNTERNET
Taner Savut’un cenazesi nasıl karıştı? Fenerbahçeli eski oyuncu açıkladı: Orada büyük bir kavga olmuş!

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. En vahim tablo ise Hatay'daydı. Hataysporlu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un yaşadığı Rönesans Rezidans da depremde yıkıldı.

Taner Savut’un cenazesi nasıl karıştı? Fenerbahçeli eski oyuncu açıkladı: Orada büyük bir kavga olmuş!

Atsu'nun cansız bedeni geçtiğimiz gün uçakla ülkesi Gana'ya yollandı. Enkaz altında iki haftadır aranan Taner Savut'tan da acı haber alındı.

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Taner Savut’un cenazesi nasıl karıştı? Fenerbahçeli eski oyuncu açıkladı: Orada büyük bir kavga olmuş!

İddialara göre; Enkaz başında bekleyen Adanalı bir aile, Savut'un cenazesini kendi yakınlarının cenazesi sandı. Gerçek ise DNA sonucuyla ortaya çıktı.

Taner Savut’un cenazesi nasıl karıştı? Fenerbahçeli eski oyuncu açıkladı: Orada büyük bir kavga olmuş!

Savut'un yakın arkadaşı olan Fevzi Layic acı olayın detaylarını sabah.com.tr'ye anlattı.

Taner Savut’un cenazesi nasıl karıştı? Fenerbahçeli eski oyuncu açıkladı: Orada büyük bir kavga olmuş!

Savut'un ölüm haberinden önce Müge Anlı'ya telefonla bağlanarak arkadaşlarının bulunması için çağrı yapan Layic, şu açıklamaları yaptı: Cenaze ilk çıktığında Taner'in kardeşi şüpheleniyor.

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