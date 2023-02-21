Taner Savut’un cenazesi nasıl karıştı? Fenerbahçeli eski oyuncu açıkladı: Orada büyük bir kavga olmuş!

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. En vahim tablo ise Hatay'daydı. Hataysporlu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un yaşadığı Rönesans Rezidans da depremde yıkıldı.