Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu ‘Zavallısın’ diyerek topa tuttu: Koltuğa yapıştın, çekil git!

"YAPMADIM DERSEN SİYASETİ BIRAKIYORUM"

Yayınladığım ses kaydıyla ilgili savcılığa başvuracakmışsın. Ümit Özdağ ile imzaladığın protokol doğru mu değil mi? Önce onu cevaplayın. Sizden hiç korkum yok! Halep oradaysa, Arşın burada. Mahkemede hakim bana bunu sorarsa ve sen de Allah'ım, namusum üzerine ben böyle bir konuşma yapmadım dersen ben siyaseti bırakıyorum.