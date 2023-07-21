Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu ‘Zavallısın’ diyerek topa tuttu: Koltuğa yapıştın, çekil git!

CHP'deki kriz şiddetini artırarak devam ediyor. Bir yandan 'değişim' yankıları, bir yandan da kaset savaşları ile partideki kaos daha da alevleniyor. Son olarak CHP Liderinin ses kaydını yayınlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yine Kılıçdaroğlu'nun hedef alarak çok sert sözler sarf etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgiyi kabullenmediğine dikkat çeken Özcan, "Yalancısınız, utanmadan yenilgi değil başarısızlık diyorsunuz. Demokrasi yok parti içinde. 75 yaşındasınız, hala koltuğa yapışmışsınız. Ayıp ama artık, çekilin gidin" dedi.