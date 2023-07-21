Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu ‘Zavallısın’ diyerek topa tuttu: Koltuğa yapıştın, çekil git!
Giriş Tarihi: 21.07.2023 00:05 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 00:11

Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu ‘Zavallısın’ diyerek topa tuttu: Koltuğa yapıştın, çekil git!

CHP'deki kriz şiddetini artırarak devam ediyor. Bir yandan 'değişim' yankıları, bir yandan da kaset savaşları ile partideki kaos daha da alevleniyor. Son olarak CHP Liderinin ses kaydını yayınlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yine Kılıçdaroğlu'nun hedef alarak çok sert sözler sarf etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgiyi kabullenmediğine dikkat çeken Özcan, "Yalancısınız, utanmadan yenilgi değil başarısızlık diyorsunuz. Demokrasi yok parti içinde. 75 yaşındasınız, hala koltuğa yapışmışsınız. Ayıp ama artık, çekilin gidin" dedi.

Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu ‘Zavallısın’ diyerek topa tuttu: Koltuğa yapıştın, çekil git!

14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından CHP'deki değişim krizi her geçen gün şiddetini artırıyor. 13 yıldır her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmak istemiyor.

Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu ‘Zavallısın’ diyerek topa tuttu: Koltuğa yapıştın, çekil git!

Partisinin tabanı ve seçmenlerden gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalarla göreve devam mesajı verirken isyan bayrağı açarak Bolu'dan Ankara'ya "değişim" yürüyüşü yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ise Kılıçdaroğlu'nu hedef almaya devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu ‘Zavallısın’ diyerek topa tuttu: Koltuğa yapıştın, çekil git!

ÇOK SERT SÖZLER: "KOLTUĞA YAPIŞTIN, ÇEKİL GİT!"

Son olarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Tanju Özcan, bir canlı yayına katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert bir dille tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun hedef alarak çok sert sözler sarf eden Özcan, "75 yaşındasınız, hala koltuğa yapışmışsınız, size yazıklar olsun. Ayıp ama artık, çekilin gidin" dedi.

Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu ‘Zavallısın’ diyerek topa tuttu: Koltuğa yapıştın, çekil git!

"PARTİ İÇİNDE DEMOKRASİ YOK!"

Kılıçdaroğlu'nun yenilgiyi kabullenmediğine dikkat çeken Özcan şunları söyledi:

Yalancısınız, utanmadan yenilgi değil başarısızlık diyorsunuz. YDK karar verecek diyorsunuz. YDK yı anahtar liste ile belirlediniz. Demokrasi yok parti içinde.

Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu ‘Zavallısın’ diyerek topa tuttu: Koltuğa yapıştın, çekil git!

"YAPMADIM DERSEN SİYASETİ BIRAKIYORUM"

Yayınladığım ses kaydıyla ilgili savcılığa başvuracakmışsın. Ümit Özdağ ile imzaladığın protokol doğru mu değil mi? Önce onu cevaplayın. Sizden hiç korkum yok! Halep oradaysa, Arşın burada. Mahkemede hakim bana bunu sorarsa ve sen de Allah'ım, namusum üzerine ben böyle bir konuşma yapmadım dersen ben siyaseti bırakıyorum.

SON DAKİKA