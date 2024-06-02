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Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti! Özer Uçuran Çiller kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 02.06.2024 01:53
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
01:53
Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti! Özer Uçuran Çiller kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Hayatı ve kariyeri
Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçaran Çiller hayatını kaybetti. Eski başkana Tansu Çilleri'in eşinin ölümüyle birlikte "Özer Uçuran Çiller kimdir?" araştırılmaya başladı. Vefat haberini duyan vatandaşlar hayatı ve kariyeri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Özer Uçuran Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in hayatı