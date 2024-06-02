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Haberler Yaşam Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti! Özer Uçuran Çiller kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 02.06.2024 01:53 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 01:53

Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti! Özer Uçuran Çiller kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Hayatı ve kariyeri

Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçaran Çiller hayatını kaybetti. Eski başkana Tansu Çilleri'in eşinin ölümüyle birlikte "Özer Uçuran Çiller kimdir?" araştırılmaya başladı. Vefat haberini duyan vatandaşlar hayatı ve kariyeri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Özer Uçuran Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in hayatı

Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti! Özer Uçuran Çiller kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Hayatı ve kariyeri

Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Bunun üzerine Özer Uçaran Çiller araştırmaya başlandı. 86 yaşında hayatını kaybeden Özer Uçaran Çiller kimdir? İşte ayrıntılar

Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti! Özer Uçuran Çiller kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Hayatı ve kariyeri

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?
1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin 22 ve ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ile evliliğinden iki çocuğu oldu. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

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Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti! Özer Uçuran Çiller kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Hayatı ve kariyeri

Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolej'de (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.

Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti! Özer Uçuran Çiller kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Hayatı ve kariyeri

1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, 8 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Eşi Tansu Çiller'in siyasete atılıp 1993 yılında ilk kadın başbakan olmasından sonra Türkiye'nin ilk "first gentleman"ı unvanını aldı. 2000'li yılların başlarından itibaren alternatif tıbba merak salan Özer Çiller'in bu konuda yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti! Özer Uçuran Çiller kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Hayatı ve kariyeri

ÖZER UÇARAN ÇİLLER NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller (86), kalp krizi nedeniyle Yeniköy'deki evinde hayatını kaybetti.

Özer Uçuran Çiller'in bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi.

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