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Haberler Yaşam Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı: 900 kişi alacak! Başvurular ne zaman, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 16:47 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 16:47

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı: 900 kişi alacak! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 900 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 28 Mart'a kadar devam edecek ve adaylar başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Peki, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte detaylar!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı: 900 kişi alacak! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı için düğmeye bastı! 900 sözleşmeli personel istihdam edilecek ve başvurular elektronik ortamda Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. 28 Mart'a kadar sürecek başvuru süreciyle ilgili merak edilen detaylar belli oldu. Peki, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte merak edilenler!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı: 900 kişi alacak! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 900 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 19.03.2025 tarihinden 28.03.2025 tarihi saat: 23.59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı: 900 kişi alacak! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

900 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NEDİR?

- Avukat

- Bilgisayar Mühendisi

- Makine Mühendisi

- İnşaat Mühendisi

- Elektrik Teknikeri

- Tekniker

- Büro Personeli

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı: 900 kişi alacak! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 900 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2) Başvuru yapılacak ünvan ile aynı ünvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı: 900 kişi alacak! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

4) Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece bir ünvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur.