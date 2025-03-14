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Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı: 900 kişi alacak! Başvurular ne zaman, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
16:47
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı: 900 kişi alacak! Başvurular ne zaman, şartlar neler?
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 900 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 28 Mart'a kadar devam edecek ve adaylar başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Peki, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte detaylar!