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Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:43 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 13:43

Taratorlu tekir tava nasıl yapılır? En pratik, yağ çekmeyen taratorlu tekir tava tarifi ve malzemeleri

Balıklı tarifleri sevenlerin vazgeçilmezi olan tekir tava, deniz ürünlerine lezzet katan taratorla birleşerek sofralara geliyor. Antalya ve çevresinde sıkça tüketilen bu tarif, taratorlu tekir tava nasıl yapılır sorusuyla araştırılıyor. İşte, balık sevmeyenleri bile kendine hayran bırakacak, en pratik, yağ çekmeyen taratorlu tekir tava tarifi ve malzemeleri.

Taratorlu tekir tava nasıl yapılır? En pratik, yağ çekmeyen taratorlu tekir tava tarifi ve malzemeleri

Taratorlu tekir tava tarifi balığı farklı tariflerde kullanmak isteyenler tarafından ilgiyle araştırılıyor. Tarator sosuyla lezzetlendirilen tekir balığı hem özel günlerde hem de akşam yemeğinde sofraları şenlendiriyor. Peki taratorlu tekir tava nasıl yapılır? İşte pratik, yağ çekmeyen taratorlu tekir tava tarifi ve malzemeleri…

Taratorlu tekir tava nasıl yapılır? En pratik, yağ çekmeyen taratorlu tekir tava tarifi ve malzemeleri

TARATORLU TEKİR TAVA TARİFİ MALZEMELERİ

1 kg tekir balığı

Yarım limonun suyu

Tuz

Kızartma için sıvı yağ

Tarator sos için

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı ceviz içi

Yarım su bardağı kıyılmış zeytin

5 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 dilim ekmek içi

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Tuz

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Taratorlu tekir tava nasıl yapılır? En pratik, yağ çekmeyen taratorlu tekir tava tarifi ve malzemeleri

TARATORLU TEKİR TAVA NASIL YAPILIR?

Balıkları temizleyin. Pullarını bir kaşık yardımıyla kazıyıp balıkları bol suyla yıkayın. Süzgece alıp suyunu süzün.

Yarım limon suyu ve tuz serpiştirip ovun. Balıkları 20 dakika süzgeçte bekletin.

Tarator sos için; maydanozu temizleyip kıyın. Sarımsakları soyup ezin. Ekmek içini ufalayın.

Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Zeytin, maydanoz, sarımsak, ekmek içi ve tuz ekleyip 2-3 dakika orta hararetli ateşte karıştırarak pişirin.

Ocaktan alıp limon suyu ve kırmızı toz biberi ekleyip karıştırın.

Sıvı yağı tavada kızdırın. Balıkların iki tarafını kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerinde bekletin. Servis tabağına alıp tarator sosla birlikte servis yapın.

Tarator soslu tekir tavayı, ezme salata ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Taratorlu tekir tava nasıl yapılır? En pratik, yağ çekmeyen taratorlu tekir tava tarifi ve malzemeleri

TARATOR SOSLU TEKİR TAVA PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Balığın pullarını temizlemek için bıçağın sırt kısmını da kullanabilirsiniz. İsteğe göre kafa kısmını da kesebilirsiniz.

Balıkları ovduktan sonra bol suda durulayın ve süzülmesi için kenarda bekletin.

Tarator sosun kıvamını koyulaştırmak için, mayonez ilave edebilirsiniz.

Kötü koku oluşumunu önlemek için kızartma yağına birkaç damla limon suyu sıkabilirsiniz.

Kızarttığınız balıkları kağıt havluda bekleterek fazla yağın süzülmesini sağlayın.

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