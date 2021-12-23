Taratorlu tekir tava nasıl yapılır? En pratik, yağ çekmeyen taratorlu tekir tava tarifi ve malzemeleri

Balıklı tarifleri sevenlerin vazgeçilmezi olan tekir tava, deniz ürünlerine lezzet katan taratorla birleşerek sofralara geliyor. Antalya ve çevresinde sıkça tüketilen bu tarif, taratorlu tekir tava nasıl yapılır sorusuyla araştırılıyor. İşte, balık sevmeyenleri bile kendine hayran bırakacak, en pratik, yağ çekmeyen taratorlu tekir tava tarifi ve malzemeleri.