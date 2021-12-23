Taratorlu tekir tava nasıl yapılır? En pratik, yağ çekmeyen taratorlu tekir tava tarifi ve malzemeleri

TARATORLU TEKİR TAVA NASIL YAPILIR?
Balıkları temizleyin. Pullarını bir kaşık yardımıyla kazıyıp balıkları bol suyla yıkayın. Süzgece alıp suyunu süzün.
Yarım limon suyu ve tuz serpiştirip ovun. Balıkları 20 dakika süzgeçte bekletin.
Tarator sos için; maydanozu temizleyip kıyın. Sarımsakları soyup ezin. Ekmek içini ufalayın.
Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Zeytin, maydanoz, sarımsak, ekmek içi ve tuz ekleyip 2-3 dakika orta hararetli ateşte karıştırarak pişirin.
Ocaktan alıp limon suyu ve kırmızı toz biberi ekleyip karıştırın.
Sıvı yağı tavada kızdırın. Balıkların iki tarafını kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerinde bekletin. Servis tabağına alıp tarator sosla birlikte servis yapın.
Tarator soslu tekir tavayı, ezme salata ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.