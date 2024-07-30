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Giriş Tarihi: 30.07.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:37

Tarih kitaplarında gördüklerimizden oldukça farklı! İşte Osmanlı padişahlarının gerçek yüzleri...

Osman Gazi'nin liderliğinde kurulan Osmanlı İmparatorluğu, 623 yıl 25 milyon km2 toprağa sahip oldu. Etnik ve dini açıdan farklı kimliklere sahip insanların bir arada yaşadığı Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümdarlarının gerçek yüzleri ise tarih kitaplarında gördüklerimizden oldukça farklı... İranlı sanatçı Reza Hemma-Tirad, yaklaşık 3 yıl süren detaylı çalışmalarının ardından 36 Osmanlı padişahının portrelerini çizdi. İşte Osmanlı padişahlarının gerçek yüzleri...

Tarih kitaplarında gördüklerimizden oldukça farklı! İşte Osmanlı padişahlarının gerçek yüzleri...

İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl süren çalışmaların ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun 36 padişahının portresini ortaya çıkarmayı başardı. Özellikle, Osmanlı'nın 7. padişahı ve "İstanbul'un Fatihi" olarak nitelendirilen Fatih Sultan Mehmet'in portresinin oldukça farklı olması dikkat çekti.

İşte Osmanlı padişahlarının gerçek yüzleri

Tarih kitaplarında gördüklerimizden oldukça farklı! İşte Osmanlı padişahlarının gerçek yüzleri...

YAVUZ SULTAN SELİM

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Tarih kitaplarında gördüklerimizden oldukça farklı! İşte Osmanlı padişahlarının gerçek yüzleri...

OSMAN GAZİ

Tarih kitaplarında gördüklerimizden oldukça farklı! İşte Osmanlı padişahlarının gerçek yüzleri...

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Tarih kitaplarında gördüklerimizden oldukça farklı! İşte Osmanlı padişahlarının gerçek yüzleri...

FATİH SULTAN MEHMET

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