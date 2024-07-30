Tarih kitaplarında gördüklerimizden oldukça farklı! İşte Osmanlı padişahlarının gerçek yüzleri...

İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl süren çalışmaların ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun 36 padişahının portresini ortaya çıkarmayı başardı. Özellikle, Osmanlı'nın 7. padişahı ve "İstanbul'un Fatihi" olarak nitelendirilen Fatih Sultan Mehmet'in portresinin oldukça farklı olması dikkat çekti.

İşte Osmanlı padişahlarının gerçek yüzleri