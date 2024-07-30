Giriş Tarihi: 30.07.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
12:37
Tarih kitaplarında gördüklerimizden oldukça farklı! İşte Osmanlı padişahlarının gerçek yüzleri...
Osman Gazi'nin liderliğinde kurulan Osmanlı İmparatorluğu, 623 yıl 25 milyon km2 toprağa sahip oldu. Etnik ve dini açıdan farklı kimliklere sahip insanların bir arada yaşadığı Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümdarlarının gerçek yüzleri ise tarih kitaplarında gördüklerimizden oldukça farklı... İranlı sanatçı Reza Hemma-Tirad, yaklaşık 3 yıl süren detaylı çalışmalarının ardından 36 Osmanlı padişahının portrelerini çizdi. İşte Osmanlı padişahlarının gerçek yüzleri...