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Giriş Tarihi: 18.05.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 17:05

Tarihi binayı çöp eve çevirdiler

'da korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen bir bina, çevresindeki apartmanlardan atılan çöpler yüzünden çöp eve dönüştü.

Tarihi binayı çöp eve çevirdiler

Üçtutlar Mahallesi Osmancık 2. Sokak'ta bulunan ve korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen bir binadan gelen çöp kokularından rahatsız olan vatandaşlar durumu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Tarihi binayı çöp eve çevirdiler

Yıkılma tehlikesine karşı daha önce tedbir olarak çevresine örülen sac korkulukları söken zabıta ekipleri manzara karşısında şok oldu. Evde inceleme yapan Belediye ekipleri, çöplerin çevredeki apartmanlardan atıldığını tespit ederek gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konuyu Belediye Encümenine taşıdı.

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Tarihi binayı çöp eve çevirdiler

Encümen kararıyla mevcut çöplerin haşere üretmesi, sağlığı tehdit eden diğer unsurların ortaya çıkması ve çevre bina sakinlerinin sağlığını tehdit etmesi sebebiyle ivedi olarak boşaltılması ve çöplerin bertaraf edilmesi yönünde karar alındı.

Tarihi binayı çöp eve çevirdiler

Temizlik İşleri ekiplerinin tarihi binada yaptıkları çalışmayla çöpleri temizlemesinin ardından ilaçlama yapılarak çöplerin atıldığı apartmanlara tebligat bırakıldı.

Tarihi binayı çöp eve çevirdiler
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