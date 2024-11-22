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Haberler Yaşam Tarihi Uzun Çarşı'da asrın felaketinin izleri siliniyor... Bakan Kurum: "Hatay'ımızı yeniden tarihin ve kültürün merkezi yapacağız"
Giriş Tarihi: 22.11.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:46

Tarihi Uzun Çarşı'da asrın felaketinin izleri siliniyor... Bakan Kurum: "Hatay'ımızı yeniden tarihin ve kültürün merkezi yapacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde yıkılan Hatay'da ticaretin kalbinin attığı Tarihi Uzun Çarşı, Kemalpaşa Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'ni yeniden ayağa kaldırıyor. Geçici prefabrik çarşıya taşınan esnaf önümüzdeki yıl yeni iş yerlerine kavuşacak. Bölgeden görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hatay'da ticaretin kalbinin attığı Uzun Çarşı'yı ayağa kaldırıyoruz. Bu kadim şehri öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki Hatay'ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız" dedi.

Tarihi Uzun Çarşı’da asrın felaketinin izleri siliniyor... Bakan Kurum: Hatay’ımızı yeniden tarihin ve kültürün merkezi yapacağız

Medeniyetler şehri Hatay, Kahramanmaraş depremlerinde ağır yıkıma uğradı. Binlerce konutun yanı sıra şehir merkezindeki asırlık yapılar, Tarihi Uzun Çarşı, Kemalpaşa ve Kurtuluş caddesi gibi kentin simge noktaları depreme yenik düştü.

Tarihi Uzun Çarşı’da asrın felaketinin izleri siliniyor... Bakan Kurum: Hatay’ımızı yeniden tarihin ve kültürün merkezi yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeniden göreve başlamasının ardından 4 aylık sürede 21 kez ziyaret ettiği deprem bölgesinde Hataylıları yalnız bırakmadı.

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Tarihi Uzun Çarşı’da asrın felaketinin izleri siliniyor... Bakan Kurum: Hatay’ımızı yeniden tarihin ve kültürün merkezi yapacağız

Uzun Çarşı esnafının taleplerini dinleyen Bakan Kurum'un talimatıyla Uzun Çarşı esnafı prefabrik çarşıya taşındı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ, Tarihi Uzun Çarşı, Kemalpaşa ile Kurtuluş caddelerinde yeniden inşa ve ihya çalışmalarına başladı.

Tarihi Uzun Çarşı’da asrın felaketinin izleri siliniyor... Bakan Kurum: Hatay’ımızı yeniden tarihin ve kültürün merkezi yapacağız

UZUN ÇARŞI'NIN İLK ETABINDA 131 İŞ YERİ YAPILIYOR

Tarihi Uzun Çarşı'nın ihalesi 4 Ekim'de yapıldı. TOKİ'nin yürüttüğü proje kapsamında Uzun Çarşı'nın ilk etabında 6 bin 441 metrekarelik alanda 3 ada içinde Antakya mimarisine uygun 131 dükkan ve iş yeri inşa edilecek.

Tarihi Uzun Çarşı’da asrın felaketinin izleri siliniyor... Bakan Kurum: Hatay’ımızı yeniden tarihin ve kültürün merkezi yapacağız

Bölgede sondaj çalışmaları başladı. İş yerleri zemin+1'i geçmeyecek şekilde yapılacak.

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