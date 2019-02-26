Tarihi yarımada beyaza büründü

Çanakkale ve bölgesinde 3 günden bu yana devam eden yağış, kentin büyük bölümünü karla kapladı. Kar yağışının aralıklarla sürdüğü kentte en güzel görüntüler ise Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı 33 bin 490 hektarlık Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ortaya çıktı. Dünya harp tarihinde önemli yer tutan, 'Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı tarihi yarımada, bölgedeki yağışla birlikte beyaza bürünüp adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Boğazın batı yakasında bulunan Hisarlık Tepe'deki Şehitler Abidesi, Türk Bahçesi, temsili şehitlik, fotoğraf makinelerine ve kameralara kar taneleri altında bembeyaz görüntü verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kentte cuma gününden bu yana yağışlı havanın etkili olduğunu söyledi. Çanakkale il merkezinde de tarihi alanda da karın aralıksız yağdığını ifade eden Kaşdemir, 'Karın en güzel görüntü oluşturduğu yerlerden birisi Çanakkale şehitlikleri oldu. Hem Şehitler Abidesi'nde hem de diğer şehitliklerde böyle bir güzellik ortaya çıktı.