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Haberler Yaşam Tarihin en sıcak günü olacak! Uzmanlar uyardı: Sakın dışarı çıkmayın
Giriş Tarihi: 26.07.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 07:43

Tarihin en sıcak günü olacak! Uzmanlar uyardı: Sakın dışarı çıkmayın

Uzmanların günlerdir uyarı yaptığı günler geldi çattı. Bugün ve yarın hava sıcaklıkları tüm yurtta 40'ları görecek. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini duyurarak sıcak çarpmasına karşı uyarı yaptı.

Tarihin en sıcak günü olacak! Uzmanlar uyardı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın etkisini daha da artırarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Tarihin en sıcak günü olacak! Uzmanlar uyardı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, gelecek 5 gün boyunca İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Tarihin en sıcak günü olacak! Uzmanlar uyardı: Sakın dışarı çıkmayın

Hava sıcaklıklarının İstanbul'da yarın mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde, Marmara Bölgesi'nde ise 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Tarihin en sıcak günü olacak! Uzmanlar uyardı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbul için yarın 37 dereceye kadar çıkması beklenen en yüksek sıcaklığın perşembe 29, cuma 30, cumartesi 29, pazar günü ise 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Tarihin en sıcak günü olacak! Uzmanlar uyardı: Sakın dışarı çıkmayın

SICAKLIK ETKİSİNİ ARTIRACAK

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Günseli Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgasının etkisi altında olan kentte hava sıcaklığının bugün mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyrettiğini kaydetti.

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