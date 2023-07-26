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Tarihin en sıcak günü olacak! Uzmanlar uyardı: Sakın dışarı çıkmayın
Giriş Tarihi: 26.07.2023 07:42
Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
07:43
Tarihin en sıcak günü olacak! Uzmanlar uyardı: Sakın dışarı çıkmayın
Uzmanların günlerdir uyarı yaptığı günler geldi çattı. Bugün ve yarın hava sıcaklıkları tüm yurtta 40'ları görecek. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini duyurarak sıcak çarpmasına karşı uyarı yaptı.