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Haberler Yaşam TARIM KREDİ YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 11 - 15 Mart Tarım Kredi Kooperatif kataloğu yayında!
Giriş Tarihi: 11.03.2025 19:02 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 19:03

TARIM KREDİ YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 11 - 15 Mart Tarım Kredi Kooperatif kataloğu yayında!

Tarım kredi yeni hafta indirimlerini duyurdu. Aktüel katalogda 15 Mart tarihine kadar geçerli indirimler listelendi. Alışveriş listesini dolduran ürünler arasında yoğurttan ayçiçek yağına, bütün piliç çeşitlerinden dana kangal sucuğa birçok ürün uygun fiyata satışa sunuldu. Peki, Tarım Kredi aktüel indirimleri neler? İşte, 11 - 15 Mart Tarım Kredi Kooperatif kataloğu!

TARIM KREDİ YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 11 - 15 Mart Tarım Kredi Kooperatif kataloğu yayında!

Tarım Kredi 15 Mart tarihine kadar geçerli yeni indirimlerini duyurdu. Bugün satışa çıkan ürünler arasında gıda ürünleri yer alıyor. Ramazan ayına özel devam eden indirimlere ek olarak yeni katalogda tavuk, ayçiçek yağı, çay ve daha birçok ürün satışa çıktı. İşte, Tarım Kredi aktüel indirimleri ve fiyat listesi!

TARIM KREDİ YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 11 - 15 Mart Tarım Kredi Kooperatif kataloğu yayında!

TARIM KREDİ 11 - 15 MART 2025

  • ÜZÜM PEKMEZİ 174,90 TL
  • AZ TUZLU ZEYTİN 179,90 TL
  • TULUM PEYNİRİ 149,90 TL
  • TAZE KAŞAR 329,00 TL
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TARIM KREDİ YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 11 - 15 Mart Tarım Kredi Kooperatif kataloğu yayında!
  • YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 79,90 TL
  • 16'LI KAĞIT HAVLU 159,90 TL
  • BUZDOLABI POŞETİ 39,90 TL
  • GAZLI İÇECEK ÇEŞİTLERİ 34,50 TL
TARIM KREDİ YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 11 - 15 Mart Tarım Kredi Kooperatif kataloğu yayında!
  • SİYAH ÇAY 144,90 TL
TARIM KREDİ YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 11 - 15 Mart Tarım Kredi Kooperatif kataloğu yayında!
  • BÜTÜN PİLİÇ ÇEŞİTLERİ 84,00 TL