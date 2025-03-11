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TARIM KREDİ YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 11 - 15 Mart Tarım Kredi Kooperatif kataloğu yayında!
Giriş Tarihi: 11.03.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
19:03
TARIM KREDİ YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 11 - 15 Mart Tarım Kredi Kooperatif kataloğu yayında!
Tarım kredi yeni hafta indirimlerini duyurdu. Aktüel katalogda 15 Mart tarihine kadar geçerli indirimler listelendi. Alışveriş listesini dolduran ürünler arasında yoğurttan ayçiçek yağına, bütün piliç çeşitlerinden dana kangal sucuğa birçok ürün uygun fiyata satışa sunuldu. Peki, Tarım Kredi aktüel indirimleri neler? İşte, 11 - 15 Mart Tarım Kredi Kooperatif kataloğu!