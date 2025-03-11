TARIM KREDİ YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 11 - 15 Mart Tarım Kredi Kooperatif kataloğu yayında!

Tarım Kredi 15 Mart tarihine kadar geçerli yeni indirimlerini duyurdu. Bugün satışa çıkan ürünler arasında gıda ürünleri yer alıyor. Ramazan ayına özel devam eden indirimlere ek olarak yeni katalogda tavuk, ayçiçek yağı, çay ve daha birçok ürün satışa çıktı. İşte, Tarım Kredi aktüel indirimleri ve fiyat listesi!