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Tarım Kredi aktüel 15-20 Ocak: Tavuk baget, çay, dana sucuk... Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler neler?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
09:49
Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden farklı ürünlerin satışa sunulduğu zincir markette bu hafta çay, dana sucuk, tavuk baget, bal, pirinç ve daha birçok ürün satışa sunulacak. Tarım Kredi 15 Ocak 2025 itibarıyla başlayan indirim fırsatları, 20 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Peki, Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler neler? İşte, Tarım Kredi 15-20 Ocak aktüel ürünler kataloğu!