Tarım Kredi aktüel 15-20 Ocak: Tavuk baget, çay, dana sucuk... Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler neler?

Tarım Kredi 15-20 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak ürünlerin indirimleri duyurdu. Bu haftaki fırsatlar vatandaşların yakın takibinde yer alırken birçok fırsat ürünü de dikkat çekti. 300 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak şekilde domates salçası çeşitleri 24,90 TL'den satışa sunuluyor. Peki, Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler neler? İşte, Tarım Kredi aktüel haftanın yeni fırsat ürünleri ve fiyat listesi...