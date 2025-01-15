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Haberler Yaşam Tarım Kredi aktüel 15-20 Ocak: Tavuk baget, çay, dana sucuk... Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler neler?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 09:49

Tarım Kredi aktüel 15-20 Ocak: Tavuk baget, çay, dana sucuk... Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler neler?

Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden farklı ürünlerin satışa sunulduğu zincir markette bu hafta çay, dana sucuk, tavuk baget, bal, pirinç ve daha birçok ürün satışa sunulacak. Tarım Kredi 15 Ocak 2025 itibarıyla başlayan indirim fırsatları, 20 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Peki, Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler neler? İşte, Tarım Kredi 15-20 Ocak aktüel ürünler kataloğu!

Tarım Kredi aktüel 15-20 Ocak: Tavuk baget, çay, dana sucuk... Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler neler?

Tarım Kredi 15-20 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak ürünlerin indirimleri duyurdu. Bu haftaki fırsatlar vatandaşların yakın takibinde yer alırken birçok fırsat ürünü de dikkat çekti. 300 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak şekilde domates salçası çeşitleri 24,90 TL'den satışa sunuluyor. Peki, Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler neler? İşte, Tarım Kredi aktüel haftanın yeni fırsat ürünleri ve fiyat listesi...

Tarım Kredi aktüel 15-20 Ocak: Tavuk baget, çay, dana sucuk... Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler neler?

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET 14-20 OCAK 2025 KATALOĞU

  • Kağıt Havlu 16'lı - 149,90 TL
  • Toz Deterjan (4 KG) - 219,90 TL
  • Şampuan Çeşitleri (330 ML) - 119,90 TL
  • Tavuk Baget Çeşitleri - 94,90 TL
  • Çay (1 KG) - 439,90 TL
  • Kış Sucuğu (500 G) - 569,90 TL
  • Somon Dilim (500 G) - 159,90 TL
  • Donuk Kelle Paça Çorbası (750 G) - 159,90 TL
  • Kavrulmuş Fındık (150 G) - 79,90 TL
  • Kavrulmuş Ay Çekirdeği Tuzsuz (200 G) - 27,90 TL
  • Süzme Çiçek Balı (850 G) - 179,00 TL
  • Beyaz Peynir Çeşitleri (500 G) - 154,90 TL
  • Osmancık Pirinç (1 KG) - 49,90 TL
  • Anadolu Fasulye (1 KG) - 59,50 TL
  • Bezelye Konservesi (670 G) - 29,90 TL
  • Kaşar Peynir (1000 G) - 239,00 TL
  • Buğday Unu (2 KG) - 33,50 TL
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tarım Kredi aktüel 15-20 Ocak: Tavuk baget, çay, dana sucuk... Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler neler?

Çay (1 KG) - 198,50 TL

Toz Şekere (5 KG) - 169,00 TL

Tarım Kredi aktüel 15-20 Ocak: Tavuk baget, çay, dana sucuk... Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler neler?

Domates Salçası Çeşitleri 24,90 TL (300 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli.)

Tarım Kredi aktüel 15-20 Ocak: Tavuk baget, çay, dana sucuk... Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler neler?

Kağıt Havlu 16'lı - 149,90 TL

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