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Tarım Kredi aktüel 30 Ocak tarihine kadar geçerli fırsatları duyurdu! Isıtıcı, döküm wok tava, baharat seti...
Giriş Tarihi: 20.01.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
11:47
Tarım Kredi aktüel 30 Ocak tarihine kadar geçerli fırsatları duyurdu! Isıtıcı, döküm wok tava, baharat seti...
Tarım Kredi Kooperatifi katalog indirimleri başladı. Her hafta birçok ürünü uygun fiyata raflarında satışa sunan market, 30 Ocak tarihine kadar geçerli olacak indirimleri duyurdu. Döküm wok tava, paslanmaz çelik wok tava, krep tavası gibi tava çeşitleri satışa sunuluyor. Aynı zamanda ayaklı sunumluk, meyvelik, sprey yağ şişesi gibi birçok mutfak araç gereçleri raflarda yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatifi katalog ürünleri..