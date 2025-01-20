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Haberler Yaşam Tarım Kredi aktüel 30 Ocak tarihine kadar geçerli fırsatları duyurdu! Isıtıcı, döküm wok tava, baharat seti...
Giriş Tarihi: 20.01.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:47

Tarım Kredi aktüel 30 Ocak tarihine kadar geçerli fırsatları duyurdu! Isıtıcı, döküm wok tava, baharat seti...

Tarım Kredi Kooperatifi katalog indirimleri başladı. Her hafta birçok ürünü uygun fiyata raflarında satışa sunan market, 30 Ocak tarihine kadar geçerli olacak indirimleri duyurdu. Döküm wok tava, paslanmaz çelik wok tava, krep tavası gibi tava çeşitleri satışa sunuluyor. Aynı zamanda ayaklı sunumluk, meyvelik, sprey yağ şişesi gibi birçok mutfak araç gereçleri raflarda yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatifi katalog ürünleri..

Tarım Kredi aktüel 30 Ocak tarihine kadar geçerli fırsatları duyurdu! Isıtıcı, döküm wok tava, baharat seti...

Tarım Kredi aktüel 30 Ocak tarihine kadar geçerli fırsatları duyurdu! Gıda ürünlerinden mutfak araç gereçlerine, temizlik malzemelerinden daha birçok ürüne fırsatlar raflarda yerini aldı. İşte, 30 Ocak tarihine kadar geçerli Tarım Kredi aktüel indirimleri...

Tarım Kredi aktüel 30 Ocak tarihine kadar geçerli fırsatları duyurdu! Isıtıcı, döküm wok tava, baharat seti...

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ KATALOG İNDİRİMLERİ

  • Domates salçası çeşitleri 24.90 TL
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Tarım Kredi aktüel 30 Ocak tarihine kadar geçerli fırsatları duyurdu! Isıtıcı, döküm wok tava, baharat seti...

TARIM KREDİ 16-30 OCAK 2025 FIRSAT GÜNLERİ

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Tarım Kredi aktüel 30 Ocak tarihine kadar geçerli fırsatları duyurdu! Isıtıcı, döküm wok tava, baharat seti...
  • DİKEY ISITICI 1,399 TL
  • YATAY ISITICI 799 TL
  • DÖKÜM WOK TAVA 599 TL
  • PASLANMAZ ÇELİK WOK TAVA 749,90 TL
  • KREP TAVA 399 TL
Tarım Kredi aktüel 30 Ocak tarihine kadar geçerli fırsatları duyurdu! Isıtıcı, döküm wok tava, baharat seti...
  • BAHARAT SETİ ÇEŞİTLERİ (6'lı, 9'lu, 12'li)
  • BANYO SETİ 299 TL
  • 6'LI ÇAY TABAĞI 119,90 TL
  • 6'LI ÇAY BARDAĞI 119,90 TL
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