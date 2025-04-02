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Tarım Kredi Aktüel Nisan ayı indirimleri başladı!💥 Tarım Kredi Aktüel ürünler neler? "1 alana 1 bedava kampanyası!"
Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
11:46
Tarım Kredi Aktüel Nisan ayı indirimleri başladı!💥 Tarım Kredi Aktüel ürünler neler? "1 alana 1 bedava kampanyası!"
Tarım Kredi Nisan ayının ilk indirimlerini duyurdu. Zincir markette bu hafta birçok ürün yer alırken gözler 1 alana 1 bedava kampanyasına çevrildi. Şekerleme ve sakızlarda aynı üründen alana 1 ürün bedava olacak. Bu hafta aynı zamanda kahvaltı sofralarını süsleyen sucuk, peynir, tereyağ, süt ve çay yer alıyor. Peki, Tarım Kredi Aktüel ürünler neler?