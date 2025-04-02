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Haberler Yaşam Tarım Kredi Aktüel Nisan ayı indirimleri başladı!💥 Tarım Kredi Aktüel ürünler neler? "1 alana 1 bedava kampanyası!"
Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:46

Tarım Kredi Aktüel Nisan ayı indirimleri başladı!💥 Tarım Kredi Aktüel ürünler neler? "1 alana 1 bedava kampanyası!"

Tarım Kredi Nisan ayının ilk indirimlerini duyurdu. Zincir markette bu hafta birçok ürün yer alırken gözler 1 alana 1 bedava kampanyasına çevrildi. Şekerleme ve sakızlarda aynı üründen alana 1 ürün bedava olacak. Bu hafta aynı zamanda kahvaltı sofralarını süsleyen sucuk, peynir, tereyağ, süt ve çay yer alıyor. Peki, Tarım Kredi Aktüel ürünler neler?

Tarım Kredi Aktüel Nisan ayı indirimleri başladı!💥 Tarım Kredi Aktüel ürünler neler? 1 alana 1 bedava kampanyası!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nde yeni hafta indirimleri başladı. Gıda ürünlerinin yanı sıra, deterjan çeşitleri de uygun fiyata zincir markette satışa sunulacak. Doğal diş macunu çeşitleri, sıvı deterjanlar ve daha fazlası raflarda yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Aktüel 1-7 Nisan indirimleri...

Tarım Kredi Aktüel Nisan ayı indirimleri başladı!💥 Tarım Kredi Aktüel ürünler neler? 1 alana 1 bedava kampanyası!

TARIM KREDİ AKTÜEL 1-7 NİSAN KATALOĞU

TUVALET KAĞIDI 229,90 TL

SIVI DETERJAN ÇEŞİTLERİ 209,90 TL

DOĞAL DİŞ MACUNU 99,90 TL

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Tarım Kredi Aktüel Nisan ayı indirimleri başladı!💥 Tarım Kredi Aktüel ürünler neler? 1 alana 1 bedava kampanyası!

DANA KASAP SUCUK 150,00 TL

SİYAH ÇAY 144,90 TL

SÜZME PEYNİR 89,90 TL

TON BALIĞI 155,00 TL

Tarım Kredi Aktüel Nisan ayı indirimleri başladı!💥 Tarım Kredi Aktüel ürünler neler? 1 alana 1 bedava kampanyası!

TARIM KREDİ PERŞEMBE FIRSAT ÜRÜNÜ!

SİYAH ÇAY 144,90 TL

Tarım Kredi Aktüel Nisan ayı indirimleri başladı!💥 Tarım Kredi Aktüel ürünler neler? 1 alana 1 bedava kampanyası!

ULTRA TEMİZLEYİCİ SPREY ÇEŞİTLERİ 65,00 TL