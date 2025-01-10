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Tarım Kredi aktüel ürünler satışta! 10-13 Ocak Tarım Kredi Kooperatif marketlerde neler var? Zeytinyağı, Organik Yumurta, Sucuk...
Giriş Tarihi: 10.01.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
16:13
Tarım Kredi aktüel ürünler satışta! 10-13 Ocak Tarım Kredi Kooperatif marketlerde neler var? Zeytinyağı, Organik Yumurta, Sucuk...
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 10-13 Ocak tarihleri arasında satışa sunduğu aktüel ürünler, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Kampanya kapsamında zeytinyağından organik yumurtaya, sucuktan günlük temel ihtiyaç ürünlerine kadar pek çok seçenek uygun fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Peki, 10-13 Ocak Tarım Kredi Kooperatif marketlerde neler var? İşte, ürünler ve fiyat listesi!