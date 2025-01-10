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Haberler Yaşam Tarım Kredi aktüel ürünler satışta! 10-13 Ocak Tarım Kredi Kooperatif marketlerde neler var? Zeytinyağı, Organik Yumurta, Sucuk...
Giriş Tarihi: 10.01.2025 16:13 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 16:13

Tarım Kredi aktüel ürünler satışta! 10-13 Ocak Tarım Kredi Kooperatif marketlerde neler var? Zeytinyağı, Organik Yumurta, Sucuk...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 10-13 Ocak tarihleri arasında satışa sunduğu aktüel ürünler, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Kampanya kapsamında zeytinyağından organik yumurtaya, sucuktan günlük temel ihtiyaç ürünlerine kadar pek çok seçenek uygun fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Peki, 10-13 Ocak Tarım Kredi Kooperatif marketlerde neler var? İşte, ürünler ve fiyat listesi!

Tarım Kredi aktüel ürünler satışta! 10-13 Ocak Tarım Kredi Kooperatif marketlerde neler var? Zeytinyağı, Organik Yumurta, Sucuk...

10-13 Ocak tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde avantajlı fiyatlarla satışa sunulan aktüel ürünler dikkat çekiyor. Zeytinyağı, organik yumurta ve sucuk gibi bütçe dostu ürünler ihtiyaç sahiplerini bekliyor. Haftanın öne çıkan ürünleri ve fırsatları 10-13 Ocak Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler kataloğunda!

Tarım Kredi aktüel ürünler satışta! 10-13 Ocak Tarım Kredi Kooperatif marketlerde neler var? Zeytinyağı, Organik Yumurta, Sucuk...

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ KATALOG

  • TK Makarna Çeşitleri 14,90 TL
  • TK Nohut 51,50 TL
  • Dana Dilimli Donuk Kavurma 189,90 TL
  • Dana Kasap Sucuk 195,00 TL
  • Organik Yumurta 77,90 TL
  • Kağıt Havlu 154,90 TL
  • Tahin ve Dut Pekmezi 139,90 TL
  • Toz Deterjan Çeşitleri 169,90 TL
  • Yumuşatıcı Çeşitleri 119,90 TL
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Tarım Kredi aktüel ürünler satışta! 10-13 Ocak Tarım Kredi Kooperatif marketlerde neler var? Zeytinyağı, Organik Yumurta, Sucuk...
  • Yoğurt (3000 g) - 99,00 TL
  • Taze Beyaz Peynir (1000 g) - 139,00 TL
  • Bütün Piliç Çeşitleri (1 kg) - 79,00 TL
  • Donuk Dana Kıyma (400 g) - 139,00 TL
  • Yağlı Süt (%3,1 - 1 L) - 27,00 TL
  • Tereyağı (1000 g) - 285,00 TL
  • Kaşar Peyniri (600 g) - 139,90 TL
  • Çay (1 kg) - 209,90 TL
  • Sıvı Çamaşır Deterjanı Çeşitleri (3 L) - 98,90 TL
  • Salep (1 L) - 57,90 TL
  • Ayçiçek Yağı (5 L) - 299,00 TL
Tarım Kredi aktüel ürünler satışta! 10-13 Ocak Tarım Kredi Kooperatif marketlerde neler var? Zeytinyağı, Organik Yumurta, Sucuk...

Tuvalet Kağıdı (40'lı) - 229,00 TL

Tarım Kredi aktüel ürünler satışta! 10-13 Ocak Tarım Kredi Kooperatif marketlerde neler var? Zeytinyağı, Organik Yumurta, Sucuk...

Çay (1 kg) - 209,90 TL

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