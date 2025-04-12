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Tarım Kredi indirim kataloğu 12-13 Nisan 2025: Deterjanlar, yumuşatıcılar, robot süpürge Tarım Kredi aktüelde!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
10:28
Tarım Kredi indirim kataloğu 12-13 Nisan 2025: Deterjanlar, yumuşatıcılar, robot süpürge Tarım Kredi aktüelde!
Tarım Kredi indirim kataloğu hafta sonu fırsatlarını sunuyor. Alışveriş yapacaklar listelerini hazırladı. Deterjanlar, yumuşatıcılar, atıştırmalıklar, bakliyat, süt ve süt ürünleri gibi pek çok kategoride fiyat düşüşü görülürken robot süpürge, dolap, termos gibi ürünler de aktüel sepetlerinde. İşte, 12-13 Nisan 2025 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri: