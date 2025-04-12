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Haberler Yaşam Tarım Kredi indirim kataloğu 12-13 Nisan 2025: Deterjanlar, yumuşatıcılar, robot süpürge Tarım Kredi aktüelde!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 10:28

Tarım Kredi indirim kataloğu 12-13 Nisan 2025: Deterjanlar, yumuşatıcılar, robot süpürge Tarım Kredi aktüelde!

Tarım Kredi indirim kataloğu hafta sonu fırsatlarını sunuyor. Alışveriş yapacaklar listelerini hazırladı. Deterjanlar, yumuşatıcılar, atıştırmalıklar, bakliyat, süt ve süt ürünleri gibi pek çok kategoride fiyat düşüşü görülürken robot süpürge, dolap, termos gibi ürünler de aktüel sepetlerinde. İşte, 12-13 Nisan 2025 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri:

Tarım Kredi indirim kataloğu 12-13 Nisan 2025: Deterjanlar, yumuşatıcılar, robot süpürge Tarım Kredi aktüelde!

Tarım Kredi indirim kataloğu 12-13 Nisan 2025 tarihleri ile takip ediliyor. Ev tekstili, çok amaçlı dolap, ev aletleri gibi kategorilerde aktüel reyonları doluyor. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler belirlenen tarihlerde alışverişlerini yapıyor. İşte, Tarım Kredi aktüel katalog:

Tarım Kredi indirim kataloğu 12-13 Nisan 2025: Deterjanlar, yumuşatıcılar, robot süpürge Tarım Kredi aktüelde!

TARIM KREDİ İNDİRİM KATALOĞU 12-13 NİSAN 2025

16'lı Havlu Kağıt 152,90 TL

Duş Jeli Çeşitleri 147,90 TL

Baton Sucuk 159 TL

Piliç Çeşitleri 82 TL

5 Kg Toz Şeker 174,50 TL

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Tarım Kredi indirim kataloğu 12-13 Nisan 2025: Deterjanlar, yumuşatıcılar, robot süpürge Tarım Kredi aktüelde!

4 Kg Un 79,90 TL

Tarım Kredi indirim kataloğu 12-13 Nisan 2025: Deterjanlar, yumuşatıcılar, robot süpürge Tarım Kredi aktüelde!

Nevresim Takımı Çeşitleri 499 TL

El-Yüz Havlusu 59,90 TL

Masa Örtüsü 89,90 TL

Paspas Takımı 229,90 TL

Sofra Bezi 52,90 TL

Çok Amaçlı Koltuk Örtüsü 169 TL

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Tarım Kredi indirim kataloğu 12-13 Nisan 2025: Deterjanlar, yumuşatıcılar, robot süpürge Tarım Kredi aktüelde!

Robot Süpürge 7.499 TL

2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 2.399 TL

Elektirkli Süpürge 2.599 TL

Dikey Süpürge 1.099 TL

Ekmeklik 1.449 TL

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