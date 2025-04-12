Tarım Kredi indirim kataloğu 12-13 Nisan 2025: Deterjanlar, yumuşatıcılar, robot süpürge Tarım Kredi aktüelde!

Tarım Kredi indirim kataloğu 12-13 Nisan 2025 tarihleri ile takip ediliyor. Ev tekstili, çok amaçlı dolap, ev aletleri gibi kategorilerde aktüel reyonları doluyor. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler belirlenen tarihlerde alışverişlerini yapıyor. İşte, Tarım Kredi aktüel katalog: