Haberler
Yaşam
TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL FIRSATLARI! 30 Nisan'a kadar geçerli indirimler: Un, deterjan, süpürge, termos...
Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
09:54
TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL FIRSATLARI! 30 Nisan'a kadar geçerli indirimler: Un, deterjan, süpürge, termos...
Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 30 Nisan'a kadar geçerli birçok farklı üründe indirimli fırsatlar raflarda yerini alıyor. Temel gıdada, temizlik malzemelerine, teknolojik ürünlerden, ev tekstili ve küçük ev aletlerine binlerce farklı kategoride her bütçeye uygun hesaplı fırsatlar müşterilerle buluşacak. Kaliteli ve hesaplı alışveriş yapmak isteyenler sepetlerini dolduruyuor. Bu haftanın yıldızları; kablolu ve kablosuz süpürge, çamaşır deterjanı, un, çekmeceli dolap oluyor. İşte Tarım Kredi aktüel ürünler ve fiyat listesi!