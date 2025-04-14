TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL FIRSATLARI! 30 Nisan’a kadar geçerli indirimler: Un, deterjan, süpürge, termos...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 30 Nisan'a kadar sürecek yeni indirim kampanyasıyla alışveriş tutkunlarının dikkatini çekiyor. Ev tekstilinden küçük ev aletlerine, çok amaçlı saklama çözümlerinden dolap sistemlerine kadar birçok üründe avantajlı fiyatlar raflarda yerini aldı. Nisan ayı boyunca geçerli olan bu kampanyadan yararlanmak isteyenler için Tarım Kredi aktüel katalog indirimleri: