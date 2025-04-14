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Haberler Yaşam TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL FIRSATLARI! 30 Nisan'a kadar geçerli indirimler: Un, deterjan, süpürge, termos...
Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 09:54

TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL FIRSATLARI! 30 Nisan'a kadar geçerli indirimler: Un, deterjan, süpürge, termos...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 30 Nisan'a kadar geçerli birçok farklı üründe indirimli fırsatlar raflarda yerini alıyor. Temel gıdada, temizlik malzemelerine, teknolojik ürünlerden, ev tekstili ve küçük ev aletlerine binlerce farklı kategoride her bütçeye uygun hesaplı fırsatlar müşterilerle buluşacak. Kaliteli ve hesaplı alışveriş yapmak isteyenler sepetlerini dolduruyuor. Bu haftanın yıldızları; kablolu ve kablosuz süpürge, çamaşır deterjanı, un, çekmeceli dolap oluyor. İşte Tarım Kredi aktüel ürünler ve fiyat listesi!

TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL FIRSATLARI! 30 Nisan’a kadar geçerli indirimler: Un, deterjan, süpürge, termos...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 30 Nisan'a kadar sürecek yeni indirim kampanyasıyla alışveriş tutkunlarının dikkatini çekiyor. Ev tekstilinden küçük ev aletlerine, çok amaçlı saklama çözümlerinden dolap sistemlerine kadar birçok üründe avantajlı fiyatlar raflarda yerini aldı. Nisan ayı boyunca geçerli olan bu kampanyadan yararlanmak isteyenler için Tarım Kredi aktüel katalog indirimleri:

TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL FIRSATLARI! 30 Nisan’a kadar geçerli indirimler: Un, deterjan, süpürge, termos...

TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU VE İNDİRİMLER

Nevresim Takımı Çeşitleri 499 TL

El-Yüz Havlusu 59,90 TL

Masa Örtüsü 89,90 TL

Paspas Takımı 229,90 TL

Sofra Bezi 52,90 TL

Çok Amaçlı Koltuk Örtüsü 169 TL

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TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL FIRSATLARI! 30 Nisan’a kadar geçerli indirimler: Un, deterjan, süpürge, termos...

Robot Süpürge 7.499 TL

2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 2.399 TL

Elektirkli Süpürge 2.599 TL

Dikey Süpürge 1.099 TL

Ekmeklik 1.449 TL

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TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL FIRSATLARI! 30 Nisan’a kadar geçerli indirimler: Un, deterjan, süpürge, termos...

Renkliler ve beyazlar için toz deterjan 7,5 KG 275 TL

TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL FIRSATLARI! 30 Nisan’a kadar geçerli indirimler: Un, deterjan, süpürge, termos...

4 Kg Un 79,90 TL