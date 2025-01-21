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Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 2025 Ocak fırsatları | Isıtıcı, döküm wok tava, baharat seti...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
14:34
Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 2025 Ocak fırsatları | Isıtıcı, döküm wok tava, baharat seti...
Tarım Kredi Kooperatifi katalog indirimleri başladı. Her hafta birçok ürünü uygun fiyata raflarında satışa sunan market, 30 Ocak tarihine kadar geçerli olacak indirimleri duyurdu. Döküm wok tava, paslanmaz çelik wok tava, krep tavası gibi tava çeşitleri satışa sunuluyor. Aynı zamanda ayaklı sunumluk, meyvelik, sprey yağ şişesi gibi birçok mutfak araç gereçleri raflarda yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatifi katalog ürünleri..