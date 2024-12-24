Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 24-31 Aralık: Tarım Kredi’de yılın son indirimleri! Köy tavuğu, 16’lı kağıt havlu...

Aralık Ayında Tarım Kredi Kooperatif İle Ekonomik Alışveriş Zamanı! Tarım Kredi Kooperatif, 24-31 Aralık 2024 tarihleri arasında sunduğu aktüel katalog ile aradığınız her şeyi daha uygun fiyatlarla bulmanızı sağlıyor. Köy tavuğu, 16'lı kağıt havlu ve daha birçok ürün, yılın son fırsatlarıyla raflarda yerini alıyor. İşte, 24-31 Aralık 2024 aktüel kataloğu ile Tarım Kredi'de yılın son fırsatları!