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Haberler Yaşam Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 24-31 Aralık: Tarım Kredi'de yılın son indirimleri! Köy tavuğu, 16'lı kağıt havlu...
Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:37

Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 24-31 Aralık: Tarım Kredi'de yılın son indirimleri! Köy tavuğu, 16'lı kağıt havlu...

Tarım Kredi Kooperatif, 24-31 Aralık 2024 tarihleri arasında, yılın son kampanyasında müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Köy tavuğundan 16'lı kağıt havluya kadar pek çok üründe avantajlı fiyatlarla alışveriş yapabilirsiniz. Hem kaliteli hem de ekonomik ürünlerle yılbaşı hazırlıkları Tarım Kredi Kooperatif mağazalarında başladı! İşte, Tarım Kredi 24-31 Aralık 2024 aktüel kataloğu...

Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 24-31 Aralık: Tarım Kredi’de yılın son indirimleri! Köy tavuğu, 16’lı kağıt havlu...

Aralık Ayında Tarım Kredi Kooperatif İle Ekonomik Alışveriş Zamanı! Tarım Kredi Kooperatif, 24-31 Aralık 2024 tarihleri arasında sunduğu aktüel katalog ile aradığınız her şeyi daha uygun fiyatlarla bulmanızı sağlıyor. Köy tavuğu, 16'lı kağıt havlu ve daha birçok ürün, yılın son fırsatlarıyla raflarda yerini alıyor. İşte, 24-31 Aralık 2024 aktüel kataloğu ile Tarım Kredi'de yılın son fırsatları!

Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 24-31 Aralık: Tarım Kredi’de yılın son indirimleri! Köy tavuğu, 16’lı kağıt havlu...

TARIM KREDİ KOOPERATİF 24-31 ARALIK 2024 AKTÜEL KATALOĞU

Ördek (Kg): 159,90 TL

İç Yer Fıstığı Çeşitleri (Tuzlu, Tuzsuz) 200 g: 37,50 TL

Meyve Suyu Çeşitleri (Karışık, Vişne-Elma, Nar-Elma, Şeftali-Elma, Elma, Nar) 1 L: 39,90 TL

Tuvalet Kağıdı 40'lı: 219,90 TL

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Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 24-31 Aralık: Tarım Kredi’de yılın son indirimleri! Köy tavuğu, 16’lı kağıt havlu...

Bütün Piliç Çeşitleri Kg: 84,00 TL

Salam 50 g: 18,50 TL

Sosis 200 g: 59,90 TL

Kış Sucuğu Kg: 549,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 24-31 Aralık: Tarım Kredi’de yılın son indirimleri! Köy tavuğu, 16’lı kağıt havlu...

TARIM KREDİ KOOPERATİF

18-31 Aralık tarihleri arasında;

  • 6'lı çay bardağı,
  • 3'lü su bardağı,
  • 12 parça çay takımı,
  • 2'li meşrubat bardağı,
  • Sürahi
Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 24-31 Aralık: Tarım Kredi’de yılın son indirimleri! Köy tavuğu, 16’lı kağıt havlu...

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ KATALOG

3 Bölmeli Dolap - 1.999 TL
Makyaj Masası - 1.795 TL
3 Katlı Modern Ayakkabılık - 1.599 TL
Çekmeceli Ekmeklik - 1.449 TL
Tamir Seti 35 Parça - 449 TL

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