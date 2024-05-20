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Haberler Yaşam Tarım Kredi Market indirim kataloğu 20-24 Mayıs 2024: Beyaz peynir, tereyağı, bal... İşte Tarım Kredi fırsatları
Giriş Tarihi: 20.05.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 14:09

Tarım Kredi Market indirim kataloğu 20-24 Mayıs 2024: Beyaz peynir, tereyağı, bal... İşte Tarım Kredi fırsatları

Tarım Kredi Market indirim kataloğu 18-24 Mayıs 2024 tarihi ile gündemdeki yerini aldı. Bu hafta pek çok yiyecek-içecek ürününde fırsatlar broşürde duyuruldu. Alışveriş listelerini hazırlayanlar zincir marketlere yöneliyor. Beyaz peynir, tereyağı, bal, süt, dondurma, kağıt havlu gibi ürünlerde fiyat düşüyor. İşte, Tarım Kredi Market indirimleri...

Tarım Kredi Market indirim kataloğu 20-24 Mayıs 2024: Beyaz peynir, tereyağı, bal... İşte Tarım Kredi fırsatları

Tarım Kredi Market kataloğu yayında. Bu hafta geçerli olacak indirimler etiketlerde yerini aldı. Kooperatif yapısı olan markette uygun fiyata pek çok yerli ürün bulunuyor. Bu hafta indirimler arasında süt ve süt ürünleri dikkat çekerken dondurulmuş alan ve atıştırmalıklarda da fiyat düşüşü gündemde. İşte, 18-24 Mayıs 2024 Tarım Kredi Market indirimleri...

Tarım Kredi Market indirim kataloğu 20-24 Mayıs 2024: Beyaz peynir, tereyağı, bal... İşte Tarım Kredi fırsatları
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Tarım Kredi Market indirim kataloğu 20-24 Mayıs 2024: Beyaz peynir, tereyağı, bal... İşte Tarım Kredi fırsatları
Tarım Kredi Market indirim kataloğu 20-24 Mayıs 2024: Beyaz peynir, tereyağı, bal... İşte Tarım Kredi fırsatları
Tarım Kredi Market indirim kataloğu 20-24 Mayıs 2024: Beyaz peynir, tereyağı, bal... İşte Tarım Kredi fırsatları
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