Tarım Kredi Market indirim kataloğu 20-24 Mayıs 2024: Beyaz peynir, tereyağı, bal... İşte Tarım Kredi fırsatları

Tarım Kredi Market kataloğu yayında. Bu hafta geçerli olacak indirimler etiketlerde yerini aldı. Kooperatif yapısı olan markette uygun fiyata pek çok yerli ürün bulunuyor. Bu hafta indirimler arasında süt ve süt ürünleri dikkat çekerken dondurulmuş alan ve atıştırmalıklarda da fiyat düşüşü gündemde. İşte, 18-24 Mayıs 2024 Tarım Kredi Market indirimleri...