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Tarım Kredi Market indirim kataloğu 20-24 Mayıs 2024: Beyaz peynir, tereyağı, bal... İşte Tarım Kredi fırsatları
Giriş Tarihi: 20.05.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
14:09
Tarım Kredi Market indirim kataloğu 20-24 Mayıs 2024: Beyaz peynir, tereyağı, bal... İşte Tarım Kredi fırsatları
Tarım Kredi Market indirim kataloğu 18-24 Mayıs 2024 tarihi ile gündemdeki yerini aldı. Bu hafta pek çok yiyecek-içecek ürününde fırsatlar broşürde duyuruldu. Alışveriş listelerini hazırlayanlar zincir marketlere yöneliyor. Beyaz peynir, tereyağı, bal, süt, dondurma, kağıt havlu gibi ürünlerde fiyat düşüyor. İşte, Tarım Kredi Market indirimleri...