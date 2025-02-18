Tarım Kredi Ramazan'a özel indirimler başladı:"15 Mart tarihine kadar geçerli!" Tarım Kredi Kooperatif ürünler neler?

Tarım Kredi Kooperatif Ramazan ayına özel indirimlerini duyurdu. Ramazan Kolisinin de yer aldığı listede ayçiçek yağı, harman çay, nohut, domates salçası, kırmızı mercimek ve burgu makarna olmak üzere çeşitli birçok ürün yer alıyor. İşte, 15 Mart tarihine kadar geçerli Tarım Kredi Kooperatif ürünler...