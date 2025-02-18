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Tarım Kredi Ramazan'a özel indirimler başladı:"15 Mart tarihine kadar geçerli!" Tarım Kredi Kooperatif ürünler neler?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
10:31
Tarım Kredi Ramazan'a özel indirimler başladı:"15 Mart tarihine kadar geçerli!" Tarım Kredi Kooperatif ürünler neler?
Tarım Kredi Kooperatif market, Ramazan ayına özel bir broşür yayınladı.15 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacak Ramazan ayı fırsatları alışverişseverlerin listesinde yerini aldı. Geniş ürün yelpazesiyle ürün satışı yapan markette süt ürünlerinden yumurtaya, kahvaltılık malzemelerden kuru gıdaya birçok ürün yer alıyor. Peki, 15 Mart tarihine kadar geçerli Tarım Kredi Kooperatif ürünler neler, indirimli mi? İşte,Tarım Kredi Kooperatif ürünler ve fiyat listesi...