Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tarım Kredi Ramazan'a özel indirimler başladı:"15 Mart tarihine kadar geçerli!" Tarım Kredi Kooperatif ürünler neler?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:31

Tarım Kredi Ramazan'a özel indirimler başladı:"15 Mart tarihine kadar geçerli!" Tarım Kredi Kooperatif ürünler neler?

Tarım Kredi Kooperatif market, Ramazan ayına özel bir broşür yayınladı.15 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacak Ramazan ayı fırsatları alışverişseverlerin listesinde yerini aldı. Geniş ürün yelpazesiyle ürün satışı yapan markette süt ürünlerinden yumurtaya, kahvaltılık malzemelerden kuru gıdaya birçok ürün yer alıyor. Peki, 15 Mart tarihine kadar geçerli Tarım Kredi Kooperatif ürünler neler, indirimli mi? İşte,Tarım Kredi Kooperatif ürünler ve fiyat listesi...

Tarım Kredi Ramazan’a özel indirimler başladı:15 Mart tarihine kadar geçerli! Tarım Kredi Kooperatif ürünler neler?

Tarım Kredi Kooperatif Ramazan ayına özel indirimlerini duyurdu. Ramazan Kolisinin de yer aldığı listede ayçiçek yağı, harman çay, nohut, domates salçası, kırmızı mercimek ve burgu makarna olmak üzere çeşitli birçok ürün yer alıyor. İşte, 15 Mart tarihine kadar geçerli Tarım Kredi Kooperatif ürünler...

Tarım Kredi Ramazan’a özel indirimler başladı:15 Mart tarihine kadar geçerli! Tarım Kredi Kooperatif ürünler neler?

TARIM KREDİ RAMAZAN'A ÖZEL GIDA KOLİSİ!

  • AYÇİÇEK YAĞI
  • HARMAN ÇAY
  • NOHUT
  • DOMATES SALÇASI
  • KIRMIZI MERCİMEK
  • BURGU MAKARNA
  • PİLAVLIK PİRİNÇ
  • FİYONK MAKARNA
  • PİLAVLIK BULGUR
  • TUZ
  • TOZ ŞEKER
  • ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI (HAZIR)
  • UN
  • EZOGELİN ÇORBASI (HAZIR)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tarım Kredi Ramazan’a özel indirimler başladı:15 Mart tarihine kadar geçerli! Tarım Kredi Kooperatif ürünler neler?

HURMA ÇEŞİTLERİNDE ÖZEL FİYATLAR!

Tarım Kredi Ramazan’a özel indirimler başladı:15 Mart tarihine kadar geçerli! Tarım Kredi Kooperatif ürünler neler?

TARIM KREDİ KOOPERATİF ÜRÜNLER NELER?

Yarım Yağlı Süt 27,50 TL

Yarım Yağlı Yoğurt 79,90 TL

Salamura Siyah Zeytin 175,00 TL

10'lu Organik Yumurta 79,90 TL

Tarım Kredi Ramazan’a özel indirimler başladı:15 Mart tarihine kadar geçerli! Tarım Kredi Kooperatif ürünler neler?

Domates Salçası 26,90 TL

5 KG un 84,50 TL

Osmancık Pirinç 114,90 TL

Güllaç 74,50 TL

SON DAKİKA