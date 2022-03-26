TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2022 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri ve şartları belli mi? OGM, DSİ, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı açıklaması geldi!

'KÖPRÜLERİ BARAJLARI KÖTÜLEMENİN DERDİNDELER'



Cuma günü Cumhuriyetin en prestijli yatırım projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptıklarını hatırlatan Oktay, "Bundan gurur duyarsınız. Yaklaşık 140 yıllık bir hayalin gerçekleşmesi olan bu köprü, hem şehitlerimize vefamızın, hem ülkemizin kalkınmasının, büyümesinin, gelişmesinin sembolüdür. Bununla gurur duyarsınız. Ama inanın, Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bugün mesailerinin büyük bir bölümünü laf üretmekle geçiriyorlar. Bu köprülerin, bu barajların yapılmasından gurur duymak yerine, nasıl bunları kötüleyebiliriz derdiler. Biz çıkar açıklarız, bozuk plak gibi çalmaya devam ederler. Meydanlarda açıklar Cumhurbaşkanımız, bizler açıklarız, bozuk plak gibi tekrarlamaya devam ederler. Çünkü kulakları var duymazlar, gözleri var görmezler, dilleri var söylemezler. Beklenen o zaten" diye konuştu.







'ÖNCELİĞİMİZ KENDİ ÜRETİMİMİZİ ARTIRMAK'



Ukrayna-Rusya savaşının yol açtığı bölgesel güvenlik krizi ve beraberinde gelen yaptırım uygulamalarının sadece enerji ve maden piyasalarını alt-üst etmekle kalmadığını, bu krizin aynı zamanda, buğday ve ayçiçeği gibi temel gıda maddelerinin temininde açtığı belirsizlik sebebiyle, gıda sektörünün de etkilendiğini kaydeden Oktay, "Çünkü, dünyanın buğday ihtiyacının neredeyse 3'te biri bu iki ülke tarafından karşılanıyordu. Bizim tahıl üretimimiz, vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya rahatça yetecek düzeydedir. Aynı zamanda yine bu krizde aldığımız rol münasebetiyle de yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tedarikte herhangi bir sıkıntımız, tıkanıklığın olmadığını hepimizin malumu. Ama ülkemiz aynı zamanda, un ve makarna başta olmak üzere pek çok üründe, dünyanın önde gelen gıda ihracatçılarından biridir. Yani, dışarıdan aldığımız buğdayı, yağı, şekeri ve benzeri ürünleri ülkemizdeki fabrikalarda işleyerek, dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz, satıyoruz. Bölgemizde yaşanan krizin yol açtığı belirsizlik, ister istemez bizi de yeni kaynaklar aramaya, yeni tedbirler geliştirmeye itiyor. Bu konuda önceliğimiz elbette kendi üretimimizi artırmaktır. Üretim artışının yolu da tarımsal sulamayı yaygınlaştırmadan geçiyor" dedi.





'5 BİN 64 PERSONEL ALINACAK'



Oktay, halen devam eden pek çok büyük tarımsal projeyle, felaket kapılarına dayanmadan çözüm üretecek bir planlama içinde olduklarını söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük orman yangınları ve sel felaketlerinden çıkardığımız dersler ışığında, kurumlarımızın insan ve araç altyapılarını güçlendiriyoruz. Bugün bu çerçevede atacağımız yeni bir adımın müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır. Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin Bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.