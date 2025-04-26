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Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı: Bakan Yumaklı açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı branş ve kadro dağılım
Giriş Tarihi: 26.04.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
23:27
Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı: Bakan Yumaklı açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı branş ve kadro dağılım
Tarım ve Orman Bakanlığı, farklı birimlerde görevlendirilmek üzere toplam 8.500 yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Alım yapılacak pozisyonlar arasında 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek hizmetleri personeli ve 150 mühendis de yer alıyor. Kamuya yönelik gerçekleştirilecek bu kapsamlı personel alımıyla ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?