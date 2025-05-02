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Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı müjdesi! Bakan duyurdu: Başvuruları ne zaman, şartlar neler, kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
11:54
Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı müjdesi! Bakan duyurdu: Başvuruları ne zaman, şartlar neler, kimler başvurabilir?
Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre; 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis kadrosu açılacak. Kamuya atanmak isteyen binlerce aday, alım detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ne zaman, şartları neler?