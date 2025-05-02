Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı müjdesi! Bakan duyurdu: Başvuruları ne zaman, şartlar neler, kimler başvurabilir?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda yapılacağını ve alınan kişilerin ekiplere katılacağını belirtti.

Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.