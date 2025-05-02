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Haberler Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı müjdesi! Bakan duyurdu: Başvuruları ne zaman, şartlar neler, kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 11:54

Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı müjdesi! Bakan duyurdu: Başvuruları ne zaman, şartlar neler, kimler başvurabilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre; 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis kadrosu açılacak. Kamuya atanmak isteyen binlerce aday, alım detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ne zaman, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı müjdesi! Bakan duyurdu: Başvuruları ne zaman, şartlar neler, kimler başvurabilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı, farklı alanlarda görevlendirilmek üzere toplam 8.500 yeni personel alımı gerçekleştirecek. Açıklama, Bakan İbrahim Yumaklı tarafından yapıldı. Kadrolar arasında 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek hizmetleri personeli ve 150 mühendis yer alacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı müjdesi! Bakan duyurdu: Başvuruları ne zaman, şartlar neler, kimler başvurabilir?

BAKAN YUMAKLI DUYURDU!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı müjdesi! Bakan duyurdu: Başvuruları ne zaman, şartlar neler, kimler başvurabilir?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda yapılacağını ve alınan kişilerin ekiplere katılacağını belirtti.

Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı müjdesi! Bakan duyurdu: Başvuruları ne zaman, şartlar neler, kimler başvurabilir?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı müjdesi! Bakan duyurdu: Başvuruları ne zaman, şartlar neler, kimler başvurabilir?

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

İlana dair şartlar henüz belli olmadı.