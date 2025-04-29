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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
08:47
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan İbrahim Yumaklı'nın müjdesini verdiği 8.500 personel alımında son durum araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere Bakanlık 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendisi alınacağı açıklamıştı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, detaylar.