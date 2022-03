'44 İLİMİZ SUSUZ KALMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA GELECEKTİ'



Türkiye'nin kuraklık dönemini, tarımsal sulamada ve içme suyunda çok büyük krizlerle karşılaşmadan geçirebilmesinin gerisinde, son 20 yılda yaptıkları yatırımların olduğunu vurgulayan Oktay, "Su alanında 300 milyar liraya yakın bir yatırımla 9 bin 189 tesisi hizmete açtık. Sadece barajlarda, Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını ikiye katlayarak, toplamda 47 milyon metreküp su depoladığımız 654 yeni barajı ülkemize kazandırdık. Hizmete açtığımız 605 yeni hidroelektrik santraliyle de, elektrik üretim kapasitemize 109 milyar kilovatsaatlik ilave yaptık. Ülkemizdeki tüm şehirlerin içme suyu meselesini teker teker masaya yatırdık. Sadece bu kapsamda 286 adet içme suyu ve 24 adet atık su tesisini tamamlayıp hizmete açarak, 49 milyon vatandaşımıza yıllık 2,9 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik. Şayet bu yatırımları yapmamış olsaydık, kurak geçen son yıllarda 44 ilimiz tamamen susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya gelecekti" dedi.





'ÇÖZÜME GELİNCE BALON GİBİ SÖNÜYORLAR'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta kendilerinin siyasetinin 'eser ve hizmet siyaseti' olduğunu vurguladığını söyleyen Oktay, "Üzerine basa basa her fırsatta bunu söyler. Dikkat ederseniz, muhalefet cenahından her gün biri çıkıyor; çiftçilerimizle, üreticilerimizle ilgili pek çok şey söylüyor, söylemeye de devam edecekler. Biz bu açılışı yaparken de söylemeye devam edecekler. Söylediklerinin gerçi yarısı yanlış, yarısı yalan, ama biz işin bu tarafını çok da önemsemiyoruz. Bizim baktığımız taraf, çiftçimizin derdine derman olacak hangi teklifi getirdikleri, üreticilerimizin hangi şikayetine hangi çözümü önerdikleridir. Böyle bir şey yapmaları da mümkün değil. Böyle de bir niyetleri yok zaten. Lafa gelince gürültü çıkaranlar; sıra çözüme, projeye, programa gelince balon gibi sönüyorlar. Bizim muhalefetin yaptığı da bu. Biz ise 20 yıldır her alanda eserlerimizle, hizmetlerimizle, projelerimizle varız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.