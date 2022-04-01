Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin 64 personel alımı yapacağını duyurmuştu. OGM personel alımı için müjdeyi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay verdi. Yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak" ifadeleri yer alırken başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi "DSİ OGM personel alımı ne zaman? OGM personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2022 branş dağılımı ve başvuru şartları bilgileri.